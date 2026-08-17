Asiens Autobauer greifen den Pick-up-Markt an: BYD startet mit dem Shark in Europa, Hyundai lanciert 2027 ein völlig neues Modell. In der Schweiz ist der Toyota Hilux der Platzhirsch.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft BYD lanciert Plug-in-Pick-up Shark in Grossbritannien

Hyundai plant emissionsarmen Pick-up für Australien

Kia drängt ebenfalls in den umkämpften Markt

Gabriel Knupfer Redaktor News

Pick-ups stehen vor allem in den USA hoch im Kurs. Doch gebaut werden die Arbeitspferde immer öfter in Asien. Jetzt drängen auch BYD aus China sowie Kia und Hyundai aus Südkorea auf den Markt. Dort wartet mit dem legendären Toyota Hilux aber bereits starke Konkurrenz aus Japan.

Zwar ist der US-Markt für die asiatischen Hersteller wegen Donald Trumps (80) Zollpolitik aktuell schwierig. Doch die Asiaten haben vor allem Märkte wie Australien, Mexiko oder Südafrika im Visier, wo Pick-ups ebenfalls sehr beliebt sind. Europa spielt in den Plänen nur eine Nebenrolle.

Range Extender statt Diesel

So wurde der BYD Shark 2024 in Mexiko lanciert. Nun folgt zwei Jahre später in Grossbritannien der Europa-Start für den Plug-in-Hybriden. Weitere europäische Länder sollen folgen.

Der Benzinmotor arbeitet beim Shark als Generator für zwei Elektromotoren, die 436 PS (321 kW) und ein Drehmoment von 650 Nm liefern. Mit dieser Technologie – bekannt als Range Extender – spurtet der fast 5,5 Meter lange und 2,7 Tonnen schwere Gigant in 5,7 Sekunden auf Tempo 100. Ob der Shark auch in die Schweiz kommt, ist nicht bekannt. In Grossbritannien startet der BYD-Pick-up bei umgerechnet 52'000 Franken.

Geringere Emissionen

Hyundai plant ebenfalls einen Pick-up mit Plug-in-Hybrid-Technologie. Damit können die Südkoreaner die Emissionsvorgaben erfüllen, die auch im wichtigen Zielmarkt Australien immer strenger werden.

Hyundais erster Midsize-Pick-up soll 2027 auf den Markt kommen. Laut dem Fachblatt «Auto, Motor und Sport» wird er auf der Plattform des Kia Tasman beruhen. Der Tasman wurde Anfang 2025 in Asien und Australien lanciert. Eine Einführung des Kia in Europa ist nicht geplant.

Einen ersten Vorgeschmack auf das Design liefert die Studie Hyundai Boulder Concept. Dieser Pick-up wird komplett in den USA entwickelt und gebaut und dürfte 2030 auf die Strasse (oder ins Gelände) rollen.

Hilux ist Schweizer Marktführer

Die Schweiz ist ein kleiner Pick-up-Markt. Im Jahr 2024 war der Toyota Hilux mit 707 Neuzulassungen und einem Marktanteil von 27 Prozent die Nummer eins in diesem Segment. Ob es überhaupt einer der neuen asiatischen Pick-ups bis zu uns schafft, steht deshalb noch in den Sternen.