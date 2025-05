1/17 Der Maxus eTerron 9 ist nach dem T90 EV der zweite vollelektrische Pick-up des chinesischen Herstellers. Foto: zVg

Darum gehts Maxus bringt mit dem eTerron 9 einen zweiten E-Pick-up auf den Schweizer Markt

Imposantes Fahrzeug mit hochwertigem Interieur und Allradantrieb für Offroad-Einsätze

442 PS Systemleistung, 3,5 Tonnen Anhängelast und bis zu 566 km Reichweite

Juan Thomas Redaktor Auto & Mobilität

Pick-ups sind in der Schweiz längst nicht so beliebt wie beispielsweise in den USA – besonders, wenn sie rein elektrisch sind. Aktuell gibts auf dem Schweizer Markt gerade mal zwei vollelektrische Pick-ups: den amerikanischen Ford F-150 Lightning und den chinesischen Maxus T90 EV. Seit kurzem verkauft die zum chinesischen SAIC-Konzern gehörende Tochter Maxus einen zweiten E-Pick-up, den eTerron 9. Dieser beseitigt gleichzeitig den grössten Kritikpunkt des T90 EV – er kommt nämlich mit Allradantrieb.

Der 5,50 Meter lange eTerron 9 präsentiert sich sehr imposant und kräftig, so wie es sich für ein Auto in diesem Segment gehört. Der Einstieg ins Fahrzeuginnere wird durch Trittbretter und Einstiegsgriffe erleichtert – sehr praktisch bei einer Bodenfreiheit von 23 Zentimetern! Die Fahrzeug-Insassen blicken innen auf ein langgezogenes Infotainment-System, das zwei 12,3 Zoll grosse Displays beinhaltet, die sich simpel bedienen lassen.

Das Interieur überrascht uns positiv: Nicht nur die Sitze, sondern auch viele weitere Elemente sind beledert und geben dem Pick-up einen hochwertigen Touch. Die lange Mittelkonsole bietet neben einem grossen Staufach auch eine adaptive Ladefläche, um das Smartphone auf Fahrten zu laden. In der Mittelkonsole ist ein Schalter für die Auswahl der Offroad-Programme verbaut. Erfreulich: Auf der Rückbank sitzt man trotz Batterie im Unterboden angenehm tief.

Ordentlich Power und Platz

Pick-ups werden meist als Nutzfahrzeuge gebraucht, und mit dem Wechsel zur E-Mobilität müssen viele Büezer früher oder später ihre Arbeitstiere auf E-Antrieb umrüsten. Gut, dass der eTerron 9 im Vergleich zum T90 EV, der nur eine Tonne ziehen kann, endlich eine Anhängelast von 3,5 Tonnen ausweisen kann. Dagegen beträgt die Nutzlast aufgrund des hohen Leergewichts von knapp drei Tonnen nur 545 Kilogramm.

Maxus eTerron 9 im Schnellcheck Antrieb 1 Elektromotor vorne, 170 PS (125 kW), 250 Nm, 1 Elektromotor hinten, 272 PS (200 kW), 450 Nm, Systemleistung 442 PS (325 kW), 700 Nm, Allradantrieb, Akku brutto 102,2 kWh, Laden AC/DC 11/115 kW

Fahrleistungen 0–100 km/h in 5,8 s, Spitze 190 km/h, Reichweite WLTP 430 km

Masse L/B/H 5,50/1,99/1,86 m, Gewicht 2955 kg, Ladefläche (L/B/H) 1,561/1,500/0,535 m, Anhängelast gebremst 12 Prozent 3500 kg, Bodenfreiheit 230 mm, Böschungswinkel vo/hi 29/25 Grad, Wattiefe 550 mm

Umwelt WLTP 26,7 kWh/100 km, 0 g/km CO₂ lokal, Energieklasse k. A.

Trotz des hohen Gewichts kommt der eTerron 9 elektrotypisch flott voran. Dafür sorgen zwei Elektroantriebe, die jeweils eine Achse antreiben – vorne mit 170 PS (125 kW) und hinten mit 272 PS (200 kW). Insgesamt ergibt sich so eine Systemleistung von 442 PS (325 kW) und 700 Nm. So erreicht der Koloss Tempo 100 in 5,8 Sekunden. Der Pick-up stromert laut Hersteller bis zu 430 Kilometer, im städtischen Gebiet sollen gar bis zu 566 Kilometer drin liegen. Ein ordentlicher Wert, allerdings muss man beim Laden jede Menge Geduld aufbringen: Bis die 102,2-kWh-Batterie von 20 auf 80 Prozent aufgeladen ist, dauerts eine Dreiviertelstunde, da lediglich mit lahmen 115 kW aufgeladen werden kann. Da lohnt es sich, das Fahrzeug über Nacht an eine Wallbox zu stecken.

Offroad ging schon mal besser

Auf dem Offroad-Parcours im Zentrum Betzholz von TCS Training & Freizeit in Hinwil ZH lässt uns Maxus Schweiz den eTerron 9 auf Herz und Nieren prüfen. Über steiniges Terrain fährt der E-Pick-up mühelos, und auch Wasserdurchfahrten sind dank der Wattiefe von 55 Zentimetern kein Problem. Doch der eTerron 9 hat ein Manko: Das Ansprechverhalten der Bremse und auch des Gaspedals ist gerade im Offroadeinsatz viel zu unsensibel und reagiert teilweise verzögert. Das macht der Maxus T60 Max mit Dieselmotor deutlich besser (siehe Box).

Der Maxus Pick-up mit Dieselmotor: T60 MAX Der chinesische Automobilhersteller Maxus bringt neben dem neuen E-Pick-up eTerron9 auch den T60 Max mit Verbrennungsmotor auf die Strassen. Der 5,40 Meter lange Pick-up verfügt über eine Nutzlast von knapp einer Tonne und eine Anhängelast von 3,5 Tonnen – gleich wie der eTerron 9. Angetrieben wird der Fünfsitzer von einem Zweiliter-Vierzylinderdiesel mit 215 PS (158 kW) und 500 Nm maximales Drehmoment, welche über eine Achtgangautomatik auf alle vier Räder übertragen werden. Im Offroad-Test performt der Verbrenner deutlich besser als der Stromer, da die Federung ausgewogener abgestimmt ist. Der T60 Max ist bereits ab 43'132 Franken erhältlich und damit deutlich günstiger als die elektrischen Modelle. Die Ausstattung fällt umfangreich aus: Serienmässig sind unter anderem Soundanlage, Klimaautomatik und Lederausstattung an Bord.

Trotzdem: Schön wird der Schweizer Pick-up-Markt um einen weiteren Stromer ergänzt. Mit seiner Anhängelast und der Systemleistung von fast 450 PS könnte er den einen oder anderen potenziellen Kunden überzeugen. Ob ein regionaler Handwerker allerdings bereit ist, mindestens 75'562 Franken für einen elektrischen Pick-up hinzublättern, bleibt abzuwarten. Ausser vielleicht, wenn er sein grünes Image stärken möchte.