Über 1000 Supersportler, Klassiker und Hypercars werden in den nächsten Tagen im amerikanischen Monterey versteigert. Blick hat alle Auktionsdaten mit den dazugehörigen Highlights aufgelistet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Pebble Beach Concours d’Elegance: Luxusautos und Auktionen in Kalifornien

Fünf verschiedene Auktionshäuser versteigern zusammen über tausend Autos

Highlight: RM Sotheby's versteigert McLaren F1 GTR für über 28,5 Millionen Franken

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Aktuell geht auf der anderen Seite des Atlantiks einer der wichtigsten Schönheitswettbewerbe für Autos der Welt über die Bühne: der Pebble Beach Concours d’Elegance im kalifornischen Monterey. Es ist der Höhepunkt des automobilen Jahres und Treffpunkt der globalen Autoindustrie. Eine knappe Woche lang donnern Autoliebhaber mit ihren getunten Supersportwagen über den 17-Mile-Drive, die Cannery Row und den Cabrillo Highway, um sich nebst dem eigenen Schmuckstück artgerecht in Szene zu setzen.

Solvente Kundinnen und Kunden ohne passenden Untersatz können vor Ort aber auch zahlreiche automobile Schmuckstücke ersteigern. Von insgesamt fünf verschiedenen Auktionshäusern kommen in den nächsten drei Tagen über 1000 Autos unter den Hammer! Blick listet die Schweizer Uhrzeiten der Versteigerungen von den verschiedenen Auktionshäusern mit ausgewählten Highlights auf.

Bonhams: The Laguna Seca Auction

Die Auktion von Bonhams findet am Donnerstag, 13. August, um 19 Uhr statt. Mit 57 Fahrzeugen – davon vier Motorräder – ist sie die kleinste Versteigerung im Rahmen der Monterey Car Week. Teuerstes Auto ist ein 1600 PS starker Bugatti Chiron Super Sport, der zwischen 3,5 und 3,9 Millionen Franken einbringen soll. Ausserdem versteigert Bonhams diverse Rennwagen wie den ehemaligen Formel-1-Boliden von Toro Rosso, mit dem Pierre Gasly (30) am GP von Brasilien den zweiten Platz holte.

Broad Arrow: The Quail Auction

Das Auktionshaus Broad Arrow, das letztes Jahr sein erfolgreiches Debüt in der Schweiz feierte, sucht für 183 Autos neue Besitzer. Dazu gehören einer von nur einem Dutzend für den US-Markt bestimmten Ferrari Enzo in «Nero D.S.», ein Bugatti Mistral und ein exklusiver Ferrari 275 GTB/4 aus dem Jahr 1967. Letzterer soll zwischen 2,6 und 2,8 Millionen Franken einbringen, der Bugatti zwischen 6,5 und 8,1 Millionen Franken. Den Enzo schätzt Broad Arrow sogar auf 7,3 bis 8,9 Millionen Franken! Die Auktion wird aufgeteilt und findet am Donnerstag, 13. August, um 23 Uhr und am Freitag, 14. August, um 20 Uhr statt.

Gooding Christie's: Pebble Beach Auction

169 Autos kommen bei der Auktion von Gooding Christie's unter den Hammer. Dabei ist für jedes Preissegment etwas dabei: vom Golf 2 GTI bis zum 12,1 bis 16,2 Millionen teuren Ferrari 250 P von 1963. Natürlich ist auch bei dieser Auktion wieder ein Bugatti am Start: Der Chiron Sport «Edition Noire» wird auf über 2,4 Millionen Franken geschätzt. Ausserdem wird an den am Samstag, 15. August, um 1 Uhr und 20 Uhr stattfindenden Auktionen auch ein Porsche 907 Langheck versteigert – exakt das Fahrzeug, das 1968 die 24 Stunden von Daytona gewann.

Mecum Auctions: Monterey

Mecum ist bekannt für seine gigantischen Auktionen von US-amerikanischen Autos, Supersportwagen und begehrten Klassikern – über 600 davon werden an drei Tagen an der Mega-Versteigerung den Besitzer wechseln. Dazu kommen noch Dutzende Motorräder. Unter den Hammer kommen unter anderem ein gelber Ferrari F50, ein Lamborghini Miura P400 S, ein Koenigsegg Jesko oder auch ein Lexus LFA. Die Auktionen finden am Donnerstag, 13. August, um 17 Uhr, am Freitag, 14. August, um 18 Uhr, und am Samstag, 15. August, um 18 Uhr statt.

RM Sotheby's: The Monterey Auction

Das Auktionshaus RM Sotheby's hat spätestens seit der Versteigerung einer Schweizer Sammlung im Dolder Grand in Zürich im Oktober 2025 nicht nur Autokenner auf dem Schirm. Dass das kanadische Traditionshaus auch in Monterey mit einer exquisiten Auswahl an Boliden vorfährt, liegt auf der Hand. Mit 194 Autos hat RM Sotheby's zwar nicht die meisten, dafür aber die exklusivsten Fahrzeuge in Monterey. Neun Autos sollen jeweils über fünf Millionen Franken einbringen, 65 Boliden je über eine Million!

Dazu gehören ein Ferrari Daytona SP3, der mindestens 8 Millionen Franken einbringen soll, oder eine von nur fünf gebauten und mindestens 9 Millionen Franken teure Chevrolet Corvette Grand Sport. Ausserdem dürfte der Aston Martin DB4 GT Zagato die 10-Millionen-Marke knacken. Als krönender Abschluss steht ein McLaren F1 GTR zum Verkauf, der mit seinem «Pop-Art-Design» sofort ins Auge sticht. Das Spezielle daran: Der eigentlich nur für die Rennstrecke zugelassene Wagen wurde von McLaren zum Strassenfahrzeug konvertiert. Für über 28,5 Millionen Franken kann der neue Besitzer also mit einem Rennwagen zum Supermarkt fahren. Die Versteigerungen finden am Freitag, 14. August, um 3 Uhr, am Samstag, 15. August, um 2.30 Uhr, und am Sonntag, 16. August, um 2.30 Uhr statt.