Darum gehts 1886 meldete Carl Benz seinen Motorwagen zum Patent an, Gottlieb Daimler baute eine Motorkutsche

Bertha Benz unternahm 1888 ohne Wissen ihres Mannes die erste Fernfahrt von Mannheim nach Pforzheim

Bencic fährt seit der Familiengründung langsamer und legt beim Auto vor allem Wert auf Sicherheit

Raoul Schwinnen Redaktor Auto & Mobilität

Zwei Erfinder, ein Ziel – das Automobil. Am 29. Januar 1886 meldet Carl Friedrich Benz (1844–1929) seinen Motorwagen zum Patent an. Wenig später baut Gottlieb Daimler (1834–1900) seine vierrädrige Motorkutsche. Die beiden Fahrzeuge sollen vor 140 Jahren die Initialzündung für einen grossen Autobauer sein – Daimler-Benz.

Massgeblich beteiligt ist aber auch Bertha Benz (1849–1944). Sie ist nicht nur die Frau an der Seite von Carl Benz, sondern ebenso technisch interessiert und geschickt wie ihr Mann. Und um das Potenzial des Patent-Motorwagens zu demonstrieren, startet sie am 5. August 1888 ohne Wissen ihres Gatten von Mannheim ins 106 Kilometer entfernte Pforzheim – die erste Fernfahrt. Zu Berthas Abenteuer gehört, Widerstände aus dem Weg zu räumen. Die sind häufig winzig, jedoch mit grosser Auswirkung. Den verstopften Vergaser reinigt sie unterwegs mit ihrer Hutnadel. Heute wäre die mutige Ingenieursgattin vermutlich eine Mobilitäts-Influencerin.

Mutter und Sportlerin

Tennisprofi Belinda Bencic (29) ist beeindruckt von dieser Geschichte: «Bertha Benz war eine Pionierin mit grosser Tatkraft.» Das Gleiche könnte man aber auch über Bencic selbst sagen. Als Mami der 30 Monate alten Tochter Bella bringt sie Mutterpflichten und Spitzensport (WTA 12) unter einen Hut. «Mal gelingt dies besser, mal weniger», gibt sie zu. Jedenfalls erfordert es viel Disziplin, Improvisationskunst und Verzicht. «Wobei», relativiert Bencic, es ihr «mehr schöne Momente als Verzicht bringt».

Wir schlendern von der obersten Etage des vor 20 Jahren eröffneten Mercedes-Museums mit den Exponaten aus den Anfangszeiten des Automobilbaus über die geschwungene Treppe nach unten. Belinda Bencic ist fasziniert von der Architektur des riesigen Gebäudes. Die Architektur soll das Prinzip der Doppelhelix aufgreifen, also die Form des menschlichen Erbguts DNA – und das ergibt durchaus Sinn. Schliesslich wird im schon von knapp 15 Millionen Leuten besuchten Museum die DNA von Mercedes-Benz erzählt.

War früher alles besser?

Auf Ebene 6, auf der wir nun angekommen sind, stehen rund 140 Autos aus 140 Jahren Automobilgeschichte. Belinda lässt ihren Blick schweifen. Mag sie Oldtimer? «Ja, schon. Ich finde sie auf der Strasse schön anzuschauen – oft haben sie ja auch eine interessante Geschichte.» Danach wirds philosophisch: In welcher Epoche würde sie gerne leben, wenn sie das Zeitrad zurückdrehen könnte? Belinda überlegt nur kurz: «Gar nicht so weit zurück. Vielleicht in den 1970er-Jahren. Da kann ich mir noch eher vorstellen, wie es war. Keine Handys, keine Bildschirme. Ich schätze, da war die Gesellschaft noch mehr ein Miteinander.» War früher alles besser? Bencic sagt schulterzuckend: «Schwer zu sagen, sicher anders. Aber jede Epoche hat wohl ihr Gutes und Schlechtes. Eigentlich lebe ich ganz gerne im Jetzt.»

Wir kommen zur Steilwandkurve mit all den historischen Mercedes-Rennwagen. Zum Stichwort Tempo sagt Belinda: «Als ich noch jünger war, bin ich sehr gerne auch mal etwas schneller gefahren. Was in der Schweiz nicht ganz einfach ist …» Früher fuhr die Ostschweizerin sportliche Mercedes-Modelle, inzwischen eine familienfreundliche Mercedes V-Klasse. «Seit ich Familie habe, bin ich deutlich langsamer und sicherheitsbewusster unterwegs. Nicht nur meine Autos, auch mein Fahrstil hat sich geändert.» Selbst fahren oder chauffieren lassen? «An den Turnieren werden wir meist chauffiert. Bin ich dann mal zu Hause, fahre ich ganz gerne selbst – und allein. Dann kann ich auch die Musik voll aufdrehen.» Aber in letzter Zeit lässt sie sich auch gerne von ihrem Mann fahren – «und dann spiele ich die Prinzessin auf dem Beifahrersitz».

Sicherheit vor Antrieb für Belinda Bencic

Wir streifen das Thema Formel 1, wo sich Belinda für die Fotografin mit einem Schlagschrauber an einem Rad eines Mercedes-Formel-1-Boliden zu schaffen macht. Gut zwei Sekunden dauert in der Formel 1 ein Reifenwechsel – und bei Belinda? Sie lacht: «Ui, das habe ich noch gar nie gemacht. Wenn ich ehrlich bin, weiss ich nicht mal, wie das geht.» Doch was macht die Tennisspielerin, wenn sie mal allein im Auto unterwegs mit einem Plattfuss liegen bleibt? «Na ja, ich kenne ja die Handynummer meines Mannes», antwortet sie schlagfertig. Für Belinda ist die Antriebstechnik bei einem Auto nicht so ausschlaggebend. «Am wichtigsten ist mir inzwischen die Sicherheit. Dann der Komfort und die Optik – und erst am Schluss die Technik.» Sie lächelt: «Ich bin da halt wohl ein bisschen typisch Frau.»

Wir sind bei unserer Zeitreise durchs Mercedes-Museum wieder unten im Eingangsbereich angekommen, wo die Studie des neuen AMG-Mercedes GT Viertürers steht. Die Autobranche versucht sich laufend weiterzuentwickeln, die Zukunft endet nie. Wie wichtig ist es für Belinda Bencic, Neues auszuprobieren, an sich zu arbeiten, um vorwärtszukommen? «Extrem wichtig. Auf unserem Niveau entscheiden oft nur ganz wenige Details über Sieg oder Niederlage. Häufig sind es nur kleine Dinge. Das ist zum Beispiel bei einem Jannik Sinner (25) oder Carlos Alcaraz (23) gut zu beobachten. Sie haben für jedes Turnier wieder ein Detail verbessert und an irgendeiner kleinen Schraube gedreht.»