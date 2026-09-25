Das sind die ersten E-Autos aus Saudi-Arabien

Saudi-Arabien fährt mit E-Autos in die Zukunft: Die Marke Ceer präsentierte in Dschidda zwei futuristische Exobot-Modelle. Hinter dem Hersteller steckt der saudische Staatsfonds.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Saudi-Arabien präsentiert erste Fahrzeuge für eigene Autoindustrie

Exobot-Limousine hat 1100 PS und beschleunigt in 2,1 Sekunden auf 100 km/h

Ceer plant sieben Modelle bis 2030, darunter Kompaktfahrzeuge

Gabriel Knupfer Redaktor News

Saudi-Arabien kleckert nicht, Saudi-Arabien klotzt: Das gilt auch für die ersten E-Autos aus dem Öl-Königreich. Die Marke Ceer stellte am 21. September in Dschidda die beiden Stromer Exobot-Limousine und Exobot-SUV vor – sie sind der Startschuss für eine eigene saudische Autoindustrie.

Mit ihren Kanten und der Keilform gleichen die zwei Exobot-Modelle ein bisschen dem Cybertruck von Tesla – oder einem Spielzeugauto. Auffällig sind die fast drei Meter langen Flügeltüren. Sie sollen an einen Wanderfalken erinnern. Der Exobot hat zudem laut Angaben von Ceer die grösste jemals produzierte Windschutzscheibe mit einer Länge von 2,4 Metern, die in einem extremen Neigungswinkel angebracht ist.

In 2,1 Sekunden auf 100

Technologisch sollen die eigenwilligen E-Autos der Konkurrenz im Westen und Osten in nichts nachstehen. Der Exobot bietet 1100 PS und 1500 Nm Drehmoment. Laut Hersteller schiesst die tiefergelegte Limousine damit in 2,1 Sekunden auf Tempo 100. Schluss ist bei 250 km/h. Der SUV schafft den Sprint in 2,4 Sekunden und fährt bis zu 210 km/h schnell.

Speziell für die Wüste verfügt Exobot über eine besonders leistungsfähige Kühlung. Sie senkt die Temperatur im Innenraum innerhalb von zehn Minuten von 65 auf 32 Grad Celsius.

Schwierige Abkehr vom Öl

Hinter Ceer steckt der saudische Staatsfonds Public Investment Fund. Saudi-Arabien versucht sich seit Jahren auf die Zeit nach dem Öl vorzubereiten, unter anderem mit der gigantischen Planstadt Neom. Wobei die Projekte zuletzt teilweise ins Stocken geraten sind.

Auch mit Ceer haben die Saudis grosse Ziele: Bis 2030 sollen sieben Modelle auf den Markt kommen, darunter Mittelklasse- und Kompaktfahrzeuge mit verschiedenen Antriebsoptionen. Der Autohersteller soll Tausende Jobs bringen und bis 2034 acht Milliarden Dollar zur saudischen Wirtschaftsleistung beitragen.