Für die eSports-Weltmeisterschaft ist im saudi-arabischen Riad geradezu eine eigene Stadt entstanden. Hier messen sich Spieler aus aller Welt in Games – und in digitalen Sim-Autorennen. Ein Augenschein beim Porsche-Racingteam.

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Saudi-Arabien schlägt gerne über die Stränge. So bauten die Veranstalter des Esports World Cup (EWC), der Weltmeisterschaft der Gamer, ein eigenes Messegelände von der Grösse einer Kleinstadt in der Hauptstadt Riad. Während acht Wochen treten hier Spieler aus aller Welt gegeneinander an in Games wie «Counter-Strike», «Rocket League» oder im Simracing – um Preisgelder von über 60 Millionen US-Dollar!

Die Wettkämpfe im Simracing («Simulated Racing» – simuliertes Rennfahren) sind dabei kein Anlass für Computernerds, sondern für echte Profis wie im analogen Motorsport. Das Gaming-Business verzeichnet längst höhere Umsätze als die globale Film- und Musikindustrie zusammen. Und es ist ein Massenphänomen: Alleine in Saudi-Arabien zocken fast 70 Prozent der über 35 Millionen Einwohner. Gaming-Events wie die EWC sollen natürlich auch den Tourismus im Land ankurbeln. Das Publikumsinteresse ist riesig.

12 Fahrer kämpfen um den Sim-Sieg

Insgesamt 24 eSports-Turniere flimmern in dieser EWC-Gaming-Welt über die Bildschirme. Die Arenen sind enorm, mit Zuschauern auf den Rängen wie im echten Fussballstadion. Hardcore- wie Gelegenheitsfans müssen das Gelände nicht verlassen, können gleich ganze Tage hier verbringen: Restaurants, Spielhallen, Elektronikhändler und Boutiquen füllen die Flächen zwischen den Arenen; Rap-Konzerte sorgen für die Abendunterhaltung. Das Budget? Staatsgeheimnis! Das saudische Königshaus dürfte ebenso seinen Beitrag geleistet haben wie die zahlreichen Sponsoren vom Getränkekonzern bis zum Spielkonsolenhersteller.

Gefahren wird digitalisiert in Simulatoren, aber organisiert ist die Simracing-Szene wie der analoge Motorsport in zahllosen Klassen. Die meist global auftretenden Rennteams gehen mit fest verpflichteten Fahrerinnen und Fahrern an den Start. Weitere Reminiszenz an den klassischen Rennsport: Die virtuellen Kurse sind real existierenden Strecken bis in die letzte Kurve hinein nachgebildet.

Als einziger Autohersteller – und zudem mit Wurzeln im realen Motorsport – tritt Porsche am ESL-R1-Turnier an. ESL R1 ist die Königsklasse, sozusagen die Formel 1 des Simracings. Während der Saison hatten 48 Fahrer aus 12 Teams um die neun Startplätze im Finale in Riad gekämpft. Wer auf den Plätzen 10 bis 21 landete, kann im sogenannten «Second Chance»-Rennen einen von drei weiteren Finalplätzen ergattern. So duellieren sich am Ende die zwölf besten Simracer in Riad in sechs Rennen um den Sieg und den WM-Titel. Das Preisgeld: 100'000 US-Dollar, die aber auf alle Finalisten aufgeteilt werden.

Weitere 400'000 US-Dollar Preisgeld gibts im Teamwettbewerb zu holen. Das Porsche Coanda Esports Racing Team mit Joshua Rogers (24), Charlie Collins (19), Mitchell deJong (27) und Dayne Warren (25) schafft immerhin Platz 3 – doch das ist weniger als erhofft. Für Charlie Collins liegt eine der Herausforderungen beim Simracing in den Sinneseindrücken: Man nehme keine Vibrationen oder Gerüche wahr wie in realen Rennwagen. «Dafür müssen wir umso mehr auf Augen und Gehör fokussieren», sagt der Brite – das erfordere enorme Konzentration.

Wofür das Ganze?

So viel Aufwand für den digitalen Motorsport – warum? «Win on sunday, sell on monday», heisst es in der Rennszene: Marken, die früher am Sonntag echte Autorennen gewannen, konnten am Montag mit neuer Kundschaft bei den Händlern rechnen. Und im Simracing? «Damit erreichen wir ein junges, digitales Publikum abseits des klassischen Asphalt-Motorsports, wie ich ihn nenne», sagt Nina Braack (31), Manager eSports bei Porsche Motorsport. «Eine breite Masse kann unsere Rennfahrzeuge digital fahren und mit ihnen Wettbewerbe gewinnen. Das schafft Verbundenheit und stärkt so die Marke.» Bei Porsche gehört das eSports-Engagement ebenso zur DNA wie die reale Formel E oder das echte 24-Stunden-Rennen von Le Mans.

Zum Sieg reicht es auch dem Porschefahrer und Champion von 2023, Joshua Rogers, nicht. Nur Platz 6 springt für ihn heraus: «Beim nächsten Mal werden wir uns mehr anstrengen müssen.» In puncto Ehrgeiz stehen Simracer den Asphalt-Rennpiloten in nichts nach.