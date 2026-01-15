Nur eine Woche nachdem ICE die Dreifach-Mutter Renee G. (†37) erschoss, eskalierte am Mittwoch eine weitere Verkehrskontrolle in Minneapolis. Ein Agent schoss einem Venezolaner ins Bein. Es folgte eine körperliche Auseinandersetzung – beide sind im Spital.

Darum gehts Zweiter ICE-Zwischenfall in Minneapolis in einer Woche

ICE-Beamter schiesst auf Venezolaner, verletzt ihn am Bein

Beide Beteiligte werden ins Spital gebracht Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Eine Woche nach den tödlichen Schüssen eines Beamten der US-Einwanderungsbehörde ICE auf eine Frau hat ein Bundesbeamter in Minneapolis erneut einen Schuss abgegeben und damit einen Mann verletzt. Das Heimatschutzministerium berichtete auf der Plattform X von einer eskalierten Verkehrskontrolle am Mittwochabend (Ortszeit).

Bei der anschliessenden körperlichen Auseinandersetzung mit drei Menschen schoss der Bundespolizeibeamte demnach aus Notwehr und traf einen von ihnen am Bein. Der Stadt Minneapolis zufolge befindet sich der Mann mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen im Krankenhaus.

Passanten griffen mit Schneeschaufel ein

Laut Ministerium hatten Bundespolizeibeamte den «illegalen Einwanderer aus Venezuela» in seinem Auto kontrolliert. Dieser sei dann zunächst im Wagen und nach einem Unfall weiter zu Fuss geflohen. Als der Beamte versucht habe, ihn festzunehmen, habe er Widerstand geleistet und den Beamten gewaltsam angegriffen.

Zu dem Gerangel der beiden auf dem Boden kamen laut Ministerium zwei Menschen hinzu und attackierten den Beamten unter anderem mit einer Schneeschaufel. Der Beamte habe um sein Leben gefürchtet und sich von den drei Menschen bedroht gefühlt, weshalb er zur Verteidigung einen Schuss abgegeben habe, hiess es. Der ursprüngliche Verdächtige sei am Bein getroffen worden.

Auch der Polizist kam demnach ins Krankenhaus. Die beiden anderen Angreifer seien in Gewahrsam, hiess es. Das Heimatschutzministerium nannte keine Details zu dem Polizeibeamten. Der demokratische Bürgermeister der Stadt, Jacob Frey, sprach auf einer Pressekonferenz vom zweiten «ICE-Shooting» innerhalb einer Woche, also einem Schusswaffenvorfall mit der Behörde ICE. Auf X schrieb er von einem ICE-Beamten.

Stadt bittet Öffentlichkeit, Ruhe zu bewahren

Die Stadt Minneapolis schrieb auf X: «Wir verstehen, dass es Ärger gibt. Wir bitten die Öffentlichkeit, ruhig zu bleiben.» Erneut forderte sie die Einwanderungsbehörde ICE auf, Minneapolis und den Bundesstaat Minnesota zu verlassen. Das Heimatschutzministerium erklärte, der Bürgermeister sowie der Gouverneur von Minnesota würden aktiv zu organisiertem Widerstand gegen ICE und die Bundespolizei ermutigen.

0:29 Video hält Vorfall fest: Dann fallen die Todesschüsse der ICE-Agenten

Vor einer Woche hatte ein Einsatz der US-Einwanderungsbehörde im Bundesstaat Minnesota, bei dem eine 37-jährige Frau von einem ICE-Beamten in der Schutzstadt Minneapolis erschossen wurde, für Entsetzen gesorgt. US-Behörden verteidigten das Vorgehen als Notwehr, örtliche Politiker und Demonstranten hingegen kritisierten den Einsatz scharf und sprachen von übermässiger Gewalt und mangelnder Transparenz bei der Aufarbeitung. Der Vorfall löste landesweit Proteste aus und führte zu juristischen Auseinandersetzungen zwischen Bundesstaat und Bundesregierung.