In Minneapolis hat ein ICE-Beamter am Mittwochmorgen eine Frau erschossen. Laut US-Heimatschutzministerium setzte sie ihr Auto als Waffe ein, um Beamte zu überfahren. Im Anschluss an die Tat wurden ICE-Agenten mit Schneebällen beworfen.

Seit Dezember 2025 nahmen ICE-Beamte in Minneapolis etwa 1400 Personen fest

Marian Nadler Redaktor News

Am Mittwochmorgen Ortszeit wurde in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota eine Frau von einem Beamten der Einwanderungsbehörde ICE erschossen. Eine entsprechende Meldung bestätigte das US-Heimatschutzministerium gegenüber NBC News.

Die Frau soll angeblich «ihr Fahrzeug als Waffe» eingesetzt und versucht haben, «Strafverfolgungsbeamte zu überfahren, um sie zu töten», wie die Sprecherin des Heimatschutzministeriums, Tricia McLaughlin, in einer Erklärung bekannt gab. Der ICE-Agent habe daraufhin Schüsse zu seiner Verteidigung abgefeuert und die Frau getötet. «Er rettete damit sein eigenes Leben und das seiner Kollegen.»

Geländewagen soll auf ICE-Agenten zugerast sein

US-Präsident Donald Trump (79) setzt in mehreren US-amerikanischen Metropolen Einwanderungsbeamte ein, die zunehmend aggressive Taktiken anwenden. Dies führt zu Spannungen mit lokalen Behörden und der Bevölkerung. In einigen Städten kam es zu Protesten.

Videoaufnahmen des regionalen Senders «Kare 11» aus Minneapolis zeigten einen bordeauxroten Geländewagen mit einem Einschussloch in der Windschutzscheibe. Das Fahrzeug war gegen einen Lichtmast geprallt.

Bürgermeister will keine ICE-Beamte in seiner Stadt

Nach den Schüssen versammelten sich Anwohner und Einheimische auf der Strasse, skandierten Parolen und bewarfen die Bundesbeamten mit Schneebällen, wie «Kare 11» berichtete. Die Antwort erfolgte prompt – in Form von Pfefferspray und Tränengas.

Der Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey (44), forderte die ICE-Beamten auf, «die Stadt unverzüglich zu verlassen» und sagte: «Die Anwesenheit von Bundesbeamten der Strafverfolgungsbehörden verursacht Chaos in unserer Stadt.»

In einem Beitrag auf X machte er deutlich: «Wir stehen fest an der Seite unserer Einwanderer- und Flüchtlingsgemeinschaften.» Seit ihrer Ankunft in Minneapolis Anfang Dezember 2025 haben ICE-Beamte rund 1400 Menschen festgenommen, so ICE-Sprecherin McLaughlin.