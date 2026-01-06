Trump spricht über Terrorangriff in Washington

Trump spricht nun über den Terrorangriff auf die Nationalgardisten in Washington D.C. vor wenigen Wochen. Bei dem Angriff wurde eine 20-jährige Nationalgardistin getötet, ein 24-jähriger Nationalgardist schwer verletzt. Er sei auf dem Weg der Besserung, sagt Trump. «Sie ist nun im Himmel.»

Washington D.C. sei nun sicher, so der US-Präsident weiter. «Man fühlt sich sicher.» Seine Regierung habe auch in Chicago einen «grossartigen Job» gemacht.