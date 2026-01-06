Darum gehts
- USA wählen 2026 Abgeordnete – Trump plant, Republikaner auf Linie zu bringen
- Gefangennahme von Nicolás Maduro fordert klare US-Strategien für Venezuela
- Republikaner besitzen nur sieben Sitze Mehrheit im Repräsentantenhaus
Trump spricht über Terrorangriff in Washington
Trump spricht nun über den Terrorangriff auf die Nationalgardisten in Washington D.C. vor wenigen Wochen. Bei dem Angriff wurde eine 20-jährige Nationalgardistin getötet, ein 24-jähriger Nationalgardist schwer verletzt. Er sei auf dem Weg der Besserung, sagt Trump. «Sie ist nun im Himmel.»
Washington D.C. sei nun sicher, so der US-Präsident weiter. «Man fühlt sich sicher.» Seine Regierung habe auch in Chicago einen «grossartigen Job» gemacht.
Trump wettert gegen Venezolaner
Jetzt gehts um die US-Grenze. «Ich habe die Grenze repariert. Ich habe sie in meiner ersten Amtszeit repariert. Aber zu Beginn meiner zweiten Amtszeit stand es um unsere Grenze noch viel schlimmer. Die Leute vergessen, was wir getan haben.» Vorher seien Millionen von Menschen über die Grenze eingewandert. «Wir dürfen sie nicht vergessen lassen, dass wir so einen grossartigen Job gemacht haben.»
Jetzt gehts den Venezolanern an den Kragen. «Diese Leute sind ein Elend», wettert Trump. «Ich kenne keine Menschen, die so schlecht aussehen.»
«Melania mag es nicht, wenn ich tanze»
Jetzt spricht Trump über seine Ehefrau, Melania Trump. «Sie mag es nicht, wenn ich tanze.» Das sei nicht eines Präsidenten würdig. Und jetzt spricht er über das Krafttraining. Da fällt es einem schwer, dem Präsidenten noch zu folgen, auch wenn er in Bildern spricht.
«Bidens Wahl war manipuliert»
Wieder gehts um Biden. «Er wusste nicht, was los war», so Trump mit Blick auf die Wahl Bidens im Jahr 2020. «Er weiss noch immer nicht, was los war. Seine Wahl war manipuliert.» Und weiter: «Diese Wahlen sind korrupt.» Würde man Demokraten mit dem Thema Wähler-ID konfrontieren, würden sie mit Empörung reagieren, so Trump. «Wir brauchen die Wähler-ID.»
«Ich war noch nett»
Nächster Themenwechsel. Jetzt spricht Trump über die Zölle. «Sie machen uns reich», brüllt er ins Mikrofon. «Plus 39 Milliarden Dollar», so der US-Präsident weiter. «Und ich war noch nett.»
«Wir haben die furchterregendste Armee der Welt»
Nun spricht Trump über die Luftangriffe auf Venezuela. Die Trump-Administration habe einen grossartigen Job gemacht. Bei dem US-Angriff kamen mehr als 30 Kubaner ums Leben. «Wir haben wieder einmal bewiesen, dass die USA die stärkste, tödlichste und furchterregendste Armee der Welt haben.» Die USA hätten sogar die besten Waffen. «Wir produzieren sie nur nicht schnell genug.» Trump verspricht aber, dass sich das ändern werde.
Trump poltert gegen Biden
Auch Richard Hudson bekommt Lob von Trump. Und Kevin Hern auch. Und wieder wechselt Trump das Thema. Er poltert gegen den ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden. «Niemand hätte ihn um eine Rede gebeten. Er hat bei Reden nicht einmal den Ausgang gefunden.»
Es geht weiter, Schlag auf Schlag. Trump wettert gegen die «Fake News». Und auch Nancy Pelosi, Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, bekommt ihr Fett weg.
Trump lobt Republikaner im Saal
Trump wechselt, wie man es von ihm kennt, erneut das Thema. Nun lobt er den Republikaner Mike Johnson, der im Saal unter den Zuschauern ist. Und dann lobt er Steve Scalise. Auch er ist unter den Zuschauern. «Das einzige, was ich über ihn weiss, ist, dass er eine Frau hat, die ihn liebt», sagt Trump mit einem Lächeln. «Deine Frau liebt dich, Steve.»
Trump gedenkt verstorbenem Republikaner
Trump spricht den Angehörigen von Doug LaMalfa sein Mitgefühl aus. Der Republikaner aus Kalifornien starb in dieser Woche im Alter von 65 Jahren. «Sein Tod hat mich sehr traurig gemacht. Ich werde diese Rede zu seinen Ehren halten.»
«Ihr seid besondere Leute»
«Ihr seid besondere Leute», sagt Trump nach seinem Treffen mit den Republikanern. «Ihr habt einen grossartigen Job gemacht. Die erfolgreichste republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus.»
Trump beginnt seine Rede mit dem gewohnten Eigenlob. Die Anwesenden im Saal lachen mit ihm.
Das Jahr 2026 ist für die USA ein Zwischenwahljahr. Von März bis November geht das Volk an die Urne, um die Abgeordneten des Repräsentantenhauses zu bestimmen. Da die Republikaner aktuell nur eine knappe Mehrheit in diesem Kongress besitzen, will US-Präsident Donald Trump (79) die Abgeordneten seiner Partei zu Beginn dieses wichtigen Wahljahres auf eine Linie bringen.
Die Republikaner veranstalten in Washington D.C. am Dienstag ein ganztägiges Politikforum, berichtet ABC News. Ziel sei es, das Programm für das aktuelle Jahr auszuarbeiten. Trump will an diesem Anlass eine Rede halten, um sicherzustellen, dass alle Abgeordneten in ihrer Agenda übereinstimmen.
Venezuela und Innenpolitik
Die Veranstaltung findet nur wenige Tage nach der spektakulären Gefangennahme von Nicolás Maduro (63) statt. Der ehemalige venezolanische Präsident wurde am Samstag von einer Elite-Militäreinheit der USA in seinem Palast festgenommen. Die republikanischen Abgeordneten haben die Regierung bei diesem Vorhaben weitestgehend unterstützt. Laut NPR fordern sie von der Trump-Regierung aber trotzdem mehr Details über die zukünftige Rolle der USA in Venezuela.
Neben der Venezuela-Krise werden bei der republikanischen Konferenz aber aufgrund der anstehenden Wahlen auch innenpolitische Themen besprochen. Laut ABC News sollen etwa die Bezahlbarkeit von Wohnraum, die Steuer- sowie die Gesundheitspolitik der USA thematisiert werden.
Knappe Mehrheit und mehr Gegenwind
Die Republikaner haben im Repräsentantenhaus aktuell sieben Sitze mehr als die Demokraten. Zu dieser lediglich knappen Mehrheit kommt hinzu, dass sich viele der republikanischen Abgeordneten laut ABC News immer häufiger Trumps Wünschen widersetzen. Insbesondere in Bezug auf die Veröffentlichung der Epstein-Akten spüre er inzwischen regelmässig Gegenwind aus der eigenen Partei.
Mit dem Treffen am Dienstag wolle der US-Präsident erreichen, dass seine gesamte Partei wieder am gleichen Strick zieht.