KI zeigt wie absurd seine Schweiz-Übernahme aussehen könnte
0:48
Wenn Trump die Schweiz erobert:Hier zeigt KI wie absurd seine Landes-Übernahme wäre

Stefan Büsser mit viralem KI-Video
Geht Donald Trump jetzt an unsere Aromat-Reserven?

Die USA haben Venezuela angegriffen und Machthaber Maduro festgenommen. Experten vermuten, dass es der US-Präsident auf die Erdöl-Vorkommen abgesehen hat. Comedian Stefan Büsser wendet das Szenario auf die Schweiz an – und landet einen Insta-Hit.
Publiziert: vor 29 Minuten
1/7
Holt sich Donald Trump jetzt etwa auch die Schweiz? Das Szenario ...
Foto: Instagram/Stefan Büsser

Darum gehts

  • Schweizer Comedian Stefan Büsser erstellt KI-Video mit Trump, der Schweiz übernimmt
  • Trump benennt Rivella in «Trump Splash» um und stiehlt Aromat-Reserven
  • Guy Parmelin (66) als verhafteter Bundespräsident dargestellt, Video sorgt für Aufsehen
Laszlo_Schneider_Teamlead People–Desk_RM§_2.jpg
Laszlo SchneiderTeamlead People-Desk

«Meine Damen und Herren: Venezuela ist erledigt. Heute habe ich grössere Neuigkeiten – wir haben offiziell die Schweiz übernommen.» So beginnt US-Präsident Donald Trump (79) eine neue Rede, die auf Social Media gerade für Aufsehen sorgt. Bloss: Das Video ist nicht echt, es stammt aus der KI-Feder des Schweizer Comedians Stefan Büsser (40) – und zeigt, was sein könnte, wenn sich die USA tatsächlich unser Land einverleiben würden. Natürlich auf höchst ironische Art und Weise. Kanalübergreifend wurde das Video bereits über eine halbe Million Mal angesehen.

Trumps erste Massnahmen haben es in sich. Als Erstes habe man «einen Typen namens Guy festgenommen», lässt der US-Präsident auf einer Pressekonferenz verlauten. Darauf folgt ein Ausschnitt, der den Schweizer Bundespräsidenten Guy Parmelin (66) in just der Kluft zeigt, in der der Präsident Venezuelas, Nicolas Maduro (63), in der Nacht auf Sonntag festgenommen und ausgeflogen wurde.

Rivella heisst jetzt «Trump Splash»

Ausserdem habe man sich «strategische Vermögenswerte gesichert», erklärt Trump im Video weiter. Namentlich den Alpen-Föhn, der US-Präsident habe «jetzt keine Feuchtigkeit mehr im Haar.» Zudem habe der 79-Jährige die Formel von Rivella, «das aus Milchabfall Limo macht», gestohlen. Trump nenne unser Nationalgetränk fortan «Trump Splash». 

Was hierzulande aber für besonders grosse Empörung sorgen dürfte: Der US-Präsident geht an unsere Aromat-Reserven! «Dieser gelbe Staub! Schaut her, er passt perfekt zu meinem Gesicht.» Büssi untermalt die Aussage mit einem Ausschnitt, in dem sich Trump die heilige Gewürz-Mischung über den Kopf schüttet. Er schliesst die denkwürdige Pressekonferenz mit den Worten: «Die Schweiz steht jetzt unter US-Management. Uf Widerluege!»

