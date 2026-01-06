Maduro muss am Montag erstmals vor Gericht erscheinen

«Ich bin unschuldig und ein anständiger Mann»

Nicolas Maduro steht in Manhattan vor Gericht. Der von den USA gefangen genommene venezolanische Staatschef plädierte am Montagmorgen (Ortszeit) auf nicht schuldig. «Ich bin unschuldig, ich bin ein anständiger Mann, ich bin immer noch der Präsident meines Landes», zitiert ihn Sky News.

Maduro bat zudem darum, sich mit einem Konsularbeamten beraten zu dürfen. Der Richter gab der Bitte statt.

Die USA haben Maduro unter anderem wegen des Vorwurfs des «Drogenterrorismus» angeklagt. Er soll aus Sicht der Vereinigten Staaten sein illegal erlangtes Amt dafür genutzt haben, damit Tausende Tonnen Kokain in die USA transportiert werden konnten. Maduro habe selbst für sich daraus Vorteile gezogen. Er soll sich dafür mit Drogenhändlern verbündet haben.

Mitangeklagt sind auch seine Ehefrau und sein Sohn. Zudem richten sich die Vorwürfe unter anderem gegen den aktuellen sowie den früheren Innenminister von Venezuela.

Die nächste Anhörung findet am 17. März statt.