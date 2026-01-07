DE
Um Öl verkaufen zu können
USA lockern Sanktionen gegen Venezuela

Die USA heben einige ihrer Sanktionen gegen Venezuela auf. Dies soll den Transport und den Verkauf venezolanischen Öls auf dem Weltmarkt ermöglichen, wie das US-Energieministerium mitteilte.
Publiziert: 17:53 Uhr
Aktualisiert: vor 29 Minuten
Der entmachtete venezolanische Präsident Nicolas Maduro sitzt weiter in New York in Haft.
Foto: keystone-sda.ch

Welche Sanktionen genau gelockert werden sollen und wann, ging daraus nicht hervor. Zum Beispiel sind aktuell bestimmte Tanker, die Öl transportieren, von den USA mit Sanktionen belegt.

Die USA nehmen nach der Gefangennahme des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro (63) verstärkt die Ölvorkommen in den Blick. So sagte Energieminister Chris Wright (60), die USA nähmen deren Verkauf «auf unbestimmte Zeit» in ihre Hand.

China dürfte Trumps Venezuela-Schachzug nicht gefallen

Bereits am Dienstag hatte US-Präsident Donald Trump (79) angekündigt, Venezuela werde zwischen 30 und 50 Millionen Barrel (je 159 Liter) an sanktioniertem Öl an die USA liefern. Er selbst werde die Einnahmen aus dem Verkauf des Öls kontrollieren – «zum Wohl des venezolanischen Volkes und der Vereinigten Staaten».

Das Ölgeschäft ist für Venezuelas Regierung die wichtigste Einnahme- und Devisenquelle. Zuletzt war China der grösste Abnehmer für venezolanisches Erdöl.

