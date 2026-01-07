Venezuelas Machthaber Nicolás Maduro sitzt im berüchtigten Gefängnis MDC Brooklyn. Wie ein Blick auf die Insassenliste zeigt, ist er nicht der einzige Prominente, der dort das Zellenschloss hinter sich zuschnappen hören musste.

Darum gehts Nicolás Maduro wurde am 2. Januar 2026 im MDC Brooklyn inhaftiert

Das MDC Brooklyn beherbergte prominente Häftlinge wie Ghislaine Maxwell und R. Kelly

Ghislaine Maxwell erhielt 2021 in New York 20 Jahre Haft für Sex-Trafficking Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Daniel Macher Redaktor News

Mit der spektakulären Festnahme von Venezuelas Machthaber Nicolás Maduro (63) ist eines der berüchtigtsten Gefängnisse der USA international ins Rampenlicht gerückt. Der Diktator wurde nach seiner Festnahme vergangenen Samstag in Caracas ins Metropolitan Detention Center (MDC) in Brooklyn, New York, gebracht, wo er nun wegen schwerer US‑Drogen‑ und Terrorismusanklagen inhaftiert ist.

Das MDC Brooklyn ist kein gewöhnliches Gefängnis. Es ist eine Bundesuntersuchungshaftanstalt in New York City, in der hauptsächlich Personen auf ihren Prozess oder auf ihre Verlegung in andere Bundesgefängnisse warten. Gleichzeitig ist es Schauplatz zahlreicher prominenter Fälle – und in den letzten Jahren Wohnsitz oder Zwischenstation einiger der bekanntesten Angeklagten und Verurteilten der USA.

Sean «Diddy» Combs – der Musikmogul

Sean «Diddy» Combs (56) wurde im September 2024 festgenommen und verbrachte seine Untersuchungshaft im MDC Brooklyn. Im Oktober 2025 verurteilte ihn ein Gericht zu vier Jahren und zwei Monaten Haft, da er von den schwersten Anklagepunkten wie Sex-Trafficking freigesprochen wurde, jedoch in zwei Fällen des Transports von Prostituierten über Staatsgrenzen schuldig gesprochen. Nach Abzug der bereits abgesessenen MDC-Zeit bedeutet das noch eine Reststrafe von etwa drei Jahren. Diese verbüsst er derzeit in einer anderen Einrichtung, doch seine Zeit im MDC bleibt ikonisch für den Fall. Combs hat Berufung eingelegt.

Ghislaine Maxwell – die Epstein‑Vertraute

Die Britin Ghislaine Maxwell (64), einst eine zentrale Figur im Umfeld des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, verbrachte einen Teil ihrer Untersuchungshaft ebenfalls im MDC Brooklyn. 2021 wurde sie in New York wegen mehrerer Sex‑Trafficking‑Anklagen im Zusammenhang mit der Missbrauchsorganisation Epsteins verurteilt und erhielt eine 20‑jährige Haftstrafe. Später wurde sie in ein anderes Bundesgefängnis verlegt, wo sie ihre Strafe weiter absitzt.

Joaquín «El Chapo» Guzmán – der Drogenboss

Auch wenn er nicht dauerhaft im MDC Brooklyn sass, war der berüchtigte mexikanische Drogenboss Joaquín «El Chapo» Guzmán (68) ein prominenter Fall, der dort vor Gericht gebracht wurde. Guzmán, ehemaliger Chef des Sinaloa‑Kartells, wurde 2019 in New York zu lebenslanger Haft plus 30 Jahre verurteilt – eine der härtesten Strafen gegen einen Drogenboss in der US‑Geschichte.

R. Kelly – der verurteilte R&B‑Star

Auch der R&B‑Star R. Kelly (58) hat eine Verbindung zum MDC Brooklyn. Der Sänger wurde in einem Prozess, der auch dort stattfand, wegen Racketeering und Sex‑Trafficking, darunter sexuelle Ausbeutung Minderjähriger, verurteilt. Seine Strafe beläuft sich auf insgesamt 30 Jahre Haft, die er derzeit in einem Bundesgefängnis in North Carolina verbüsst. Das MDC war seine Zwischenstation vor der Verlegung.

Sam Bankman‑Fried – der gescheiterte Krypto‑König

Der einstige CEO der Krypto‑Börse FTX, Sam Bankman‑Fried (33), war ebenfalls eine Zeit lang im MDC Brooklyn inhaftiert, während er auf sein Strafverfahren wartete. Vor Gericht wurde er für massiven Betrug, Geldwäsche und Verschwörung verurteilt. Sein Urteil: 25 Jahre Haft, nachdem ein Bundesgericht seine Verantwortung für einen der grössten Betrugsfälle der Finanzgeschichte festgestellt hatte. Er wurde später in andere Einrichtungen verlegt, während er noch gegen seine Verurteilung vorgeht.

Luigi Mangione – der mutmassliche CEO‑Mörder

Luigi Mangione (27) steht unter Mordanklage, weil er im Dezember 2024 angeblich den CEO von UnitedHealthcare, Brian Thompson, auf offener Strasse in Manhattan erschossen hat. Staatsanwälte werfen ihm vorsätzlichen Mord und weitere Straftaten wie Waffen‑ und Stalking‑Delikte vor. Mangione hat auf «nicht schuldig» plädiert und wartet im MDC Brooklyn auf seinen Prozess, der voraussichtlich 2026 stattfindet.

Michael Cohen – der Trump‑Anwalt

Der frühere Anwalt und «Fixer» von Ex‑Präsident Donald Trump (79), Michael Cohen (59), wurde 2018 wegen Finanzdelikten, Wahlkampfverstössen und Falschaussagen zu drei Jahren Bundeshaft verurteilt. Er verbrachte Teile seiner Strafe prominent im MDC Brooklyn – insbesondere 2020 nach einem Verstoss gegen Hausarrest-Bedingungen, wo er neben Ghislaine Maxwell einsass –, obwohl der Grossteil seiner Haft in FCI Otisville und später als Hausarrest ablief.