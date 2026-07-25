Das Starship von SpaceX startete am Freitag reibungslos ins All und landete sicher im Meer. Damit rückt die geplante Mondmission 2028 ein Stück näher.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft SpaceX gelingt erfolgreicher Testflug der Mega-Rakete Starship

SpaceX-Aktie stand nach Fehlschlag unter Druck

Nasa-Ziel: Bemannte Mondmission mit Starship im Jahr 2028

Gabriel Knupfer Redaktor News

Erfolg für SpaceX: Nach dem abgebrochenen Versuch der Vorwoche glückte der Flug der Mega-Rakete Starship am Freitag (Ortszeit) einwandfrei. «Flight 13» war erst der zweite Test für die neue Version der grössten Rakete der Welt. Das Starship soll dereinst Menschen zurück zum Mond und später auf den Mars bringen.

Beim letzten Test im Mai führten Triebwerksausfälle dazu, dass die Rakete hinter den Erwartungen zurückblieb. SpaceX steht nach dem Börsengang im Juni zusätzlich unter Beobachtung: Der abgebrochene Start letzte Woche führte zu einem Ausverkauf der Aktie.

Kontrolliert im Ozean gelandet

Dieses Mal gab es keine grösseren Probleme. Das Starship setzte im All 20 Testsatelliten ab und landete nach dem Flug kontrolliert im Ozean. Kurz zuvor wasserte bereits der Booster wie geplant sicher im Meer.

SpaceX nimmt bei den Tests bewusst auch Fehlschläge in Kauf. Die Daten helfen bei der Weiterentwicklung des ambitionierten Raumfahrzeugs. CEO Elon Musk (55) feierte die gelungene Wasserung auf seiner Plattform X.

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Trotz des gelungenen Tests steht Musks Weltraumunternehmen unter enormem Zeitdruck. Bereits 2028 will die Nasa mit der Rakete Astronauten auf den Mond bringen – und so den Rivalen China übertrumpfen, wie der Sender CNN berichtet. Doch der Weg zum bemannten Starship-Flug ist noch lang.