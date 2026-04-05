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Es ist der Moment, der Donald Trumps (79) Kriegsnarrativ ins Wanken bringt: Ein US-Kampfjet wird über dem Iran abgeschossen. Kurz darauf trifft es ein zweites Flugzeug. Geschehnisse, die nicht ins Drehbuch passen. Wochenlang hatten die USA ein anderes Bild gezeichnet. «Kontrolle über den Luftraum», «totale Dominanz», «Iran kann nichts tun» – so klangen die Botschaften aus dem Weissen Haus. Der US-Präsident sprach gar von einem Militär, das «unaufhaltbar» sei. Die Realität über dem Iran sieht nun anders aus.

Zwei verlorene Jets bringen militärisch noch keine Wende. Die USA bleiben die klar überlegene Kraft. Doch politisch wiegt der Vorfall schwer. Denn er entlarvt die Achillesferse dieses Kriegs: Er lebt von der Erzählung absoluter Überlegenheit. Und genau diese bekommt jetzt Risse.

Die Illusion der totalen Kontrolle

Der konkrete Fall ist brisant: Der abgeschossene Jet vom Typ F-15E flog offenbar in niedriger Höhe – wohl im Angriffsmodus. Genau dort, wo selbst moderne Jets verwundbar sind. Laut Experten könnte eine schultergestützte Rakete für den Abschuss gereicht haben. Noch brisanter: Es blieb nicht bei diesem einen Vorfall. Ein zweites US-Flugzeug wurde getroffen, ein A-10-Jet ging später im Persischen Golf verloren, mehrere Helikopter wurden beschädigt. Die Serie von Zwischenfällen kratzt am Image der Unverwundbarkeit der amerikanischen Luftwaffe – und an Trumps Versprechen gleich mit.

Der Abschuss zeigt vor allem eines: Der Iran ist nicht blind und nicht wehrlos. Selbst mit vergleichsweise einfachen Mitteln – etwa mobilen Luftabwehrsystemen – gelingt es Teheran, punktuell zuzuschlagen. Experten sprechen von hybrider Kriegsführung, die klassische Luftüberlegenheit gezielt unterläuft.

Das widerspricht frontal der Linie aus Washington. Noch vor wenigen Wochen hatte Verteidigungsminister Pete Hegseth versprochen, die USA würden den iranischen Luftraum vollständig kontrollieren. «Unangefochten», hiess es. Ein Versprechen, das nun brüchig wirkt.

Das Vertrauensproblem

Das Problem ist nicht der Abschuss allein – sondern die Fallhöhe, die Trump selbst geschaffen hat. Wer behauptet, der Gegner habe «keine Luftabwehr mehr», wer von «100 Prozent zerstörten Radarsystemen» spricht, der setzt die Erwartungen maximal hoch. Genau das hat Trump getan. Noch Ende März prahlte er damit, US-Jets könnten überall im Iran operieren – «sie können nichts dagegen tun».

Genau hier wird es gefährlich. Denn dieser Krieg ist innenpolitisch ohnehin fragil. Viele Amerikaner verstehen die Ziele nicht, die Unterstützung bröckelt, die wirtschaftlichen Folgen – steigende Energiepreise, Unsicherheit – sind spürbar.

In diesem Kontext wird jeder abgeschossene Jet zum politischen Sprengsatz. Denn er verstärkt den Eindruck, dass die Regierung die Lage schöngeredet hat. Dass Risiken heruntergespielt wurden. Und dass die versprochene Überlegenheit so nicht existiert. Für Trump ist das heikel. Seine Strategie basiert enorm auf Stärke-Rhetorik. Wer absolute Kontrolle verspricht, darf sich keine sichtbaren Rückschläge leisten. Genau das passiert jetzt.

Was jetzt auf dem Spiel steht

Die Folgen reichen weit über den einzelnen Abschuss hinaus. Innenpolitisch droht Trump ein klassisches Glaubwürdigkeitsproblem: Wenn sich zentrale Versprechen als überzogen erweisen, bröckelt das Vertrauen in die gesamte Kriegsstrategie. In einem ohnehin unpopulären Konflikt kann das schnell kippen – von Skepsis zu offener Ablehnung. Jeder weitere Zwischenfall würde diesen Trend beschleunigen.

International ist der Schaden noch heikler. Die Abschüsse senden ein Signal an Verbündete und Gegner zugleich. Partnerstaaten müssen sich fragen, wie verlässlich amerikanische Lageeinschätzungen und Erfolgsmeldungen sind. Für sie geht es nicht nur um diesen Krieg – sondern um die grundsätzliche Frage, wie belastbar die US-Führung ist.

Für Gegner hingegen entsteht ein Anreiz: Wenn selbst begrenzte Mittel reichen, um die amerikanische Überlegenheit punktuell zu durchbrechen, steigt die Bereitschaft, genau diese Schwachstellen gezielt auszunutzen. Asymmetrische Strategien werden attraktiver – nicht nur für den Iran.