Die israelische Armee meldet am Sonntag Angriffe im Norden. Schulen bleiben geschlossen und Versammlungen sind stark eingeschränkt.

Angela Rosser Journalistin News

Der Iran feuert gemäss israelischen Berichten erneut Raketen auf Nordisrael ab. Wie die IDF (Israelischen Verteidigungsstreitkräfte) mitteilen, seien zwei ballistische Raketen am Montagmorgen auf den Norden Israels abgefeuert worden. Um die Bedrohung abzufangen, seien Abwehrsysteme im Einsatz.

Sirenen warnten die Bevölkerung vor weiteren Angriffen. Gemäss «The Times of Israel» sollen in den kommenden Minuten weitere Alarme ertönen.

Schulen bleiben zu

Das Heimatschutzkommando reagiert per sofort mit verschärften Massnahmen. Schulen bleiben im ganzen Land geschlossen, Versammlungen im Freien sind auf 200 Menschen begrenzt und in geschlossenen Räumen auf 500.

Die Bevölkerung wird dringlich gebeten, den Anweisungen der Behörden zu folgen. Die jüngste Angriffswelle erinnert an ähnliche Vorfälle im April dieses Jahres.

Damals feuerte der Iran innerhalb weniger Tage mehrere Raketen auf Israel. Auch damals war der Norden sowie der Raum Jerusalem betroffen. Aktuell gibt es keine Informationen über mögliche Schäden oder Opfer.

Iran droht mit verheerenden Folge-Attacken

Die iranischen Revolutionsgarden fordern die israelischen Verteidigungsstreitkräfte auf, ihre Angriffe auf den Libanon einzustellen. Sollte dies nicht passieren, würden ihnen «noch vernichtendere und bedauerliche Schläge» folgen.

«Wir hatten zuvor gewarnt, dass wir, falls sich die Verbrechen im Dahiyeh-Viertel von Beirut ausweiten, Ziele in den besetzten Gebieten angreifen werden», so das oberste gemeinsame Militärkommando der Revolutionsgarden.

Ein hochrangiger israelischer Beamter sagte gegenüber dem Nachrichtensender Kanal 12, dass Israel «energisch reagieren» werde. Eine offizielle Reaktion Israels gibt es aktuell noch nicht und der israelische Luftraum bleibt gemäss «Times of Israel» ebenfalls weiter geöffnet.

Trumps Nachricht an den Iran: «Es reicht...»

Während eine offizielle Stellungnahme Israels fehlt, meldet sich ein anderer zu Wort. Gegenüber «FoxNews» sagte er, dass die erenuten Angrife den laufenden Gesprächen «nicht förderlich» seien. Der Angriff werde die diplomatischen Bemühungen erschweren, sagte er. Er habe mit einer Vereinbarung am Montag, Dienstag oder Mittwoch gerechnet, und jetzt passiere das.

Auch für den Iran direkt hat der US-Präsident klare Worte: «Sie haben Ihre Raketen abgefeuert, das reicht. Setzen Sie sich wieder an den Verhandlungstisch und schliessen Sie ein Abkommen.»

+++Update folgt+++