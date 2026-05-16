Ein 38-jähriger Mann ist bei einem Haiangriff vor Rottnest Island nahe Perth getötet worden. Der Vorfall ereignete sich am Freitag. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 38-Jähriger stirbt bei Haiangriff vor Rottnest Island nahe Perth

Der Hai war laut Behörden vier Meter lang

Behörden warnen vor Schwimmen bei Horseshoe Reef und Marjorie Bay

Angela Rosser Journalistin News

In der Nähe von Perth ist am Freitag ein Mann ums Leben gekommen. Wie australische Medien berichten, wurde der 38-jährige Mann vor Rottnest Island von einem Hai attackiert. Wie ABC berichtet, wurde der Mann gegen 10 Uhr morgens am Horseshoe Reef, nördlich von Marjorie Bay, gebissen.

Der Mann wurde per Boot zu einem nahe gelegenen Steg gebracht, heisst es. Die aufgebotenen Sanitäter haben noch versucht, den Mann wiederzubeleben. Ohne Erfolg. Der Mann verstarb noch vor Ort.

Weisser Hai vor Küste gesichtet

Gemäss den Behörden handelte es sich um einen Hai von vier Metern Länge. Laut Surf Life Saving WA wurde etwa zur Zeit des Angriffs ein fünf Meter langer Weisser Hai 80 Meter vor der Küste gesichtet.

Die Wasserpolizei war vor Ort, ebenso wie ein Rettungshelikopter, der später wieder abgezogen wurde. Es wird geraten, in den Bereichen Horseshoe Reef und Marjorie Bay besonders vorsichtig zu sein. Ein Patrouillenboot der Behörde überwacht die Gewässer weiterhin.

Beliebtes Touristenziel

Rottnest Island ist ein beliebtes Touristenziel vor der Küste von Perth und bekannt für seine Strände und Tauchgebiete.

Seit 1791 gab es gemäss Datenbank fast 1300 Vorfälle mit Haien rund um Australien. Mehr als 260 davon endeten tödlich. Der jüngste tödliche Vorfall trug sich im Januar zu. Im Hafen vor Sydney starb ein 12-jähriger Bub nach einem Haiangriff. Dieser Angriff war einer von vier innert weniger Tage. Daraufhin liessen die Behörden Dutzende Strände schliessen.

Hai-Angriff endet für Schweizerin tödlich

Auch im November kam es in Australien zu einem schweren Haiangriff. Eine Schweizerin starb nach der Attacke. Ihr Partner, der ebenfalls attackiert wurde und noch versuchte sie zu retten, überlebte. Offenbar wollte das Paar in Crowdy Bay Delfine beobachten und mit ihnen schwimmen.