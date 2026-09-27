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«Weil sie so schwer verlieren»
Trump weist iranischen Vorschlag zur Hormus-Öffnung zurück

Donald Trump bezeichnet den iranischen Vorschlag zur Wiederöffnung der Strasse von Hormus als inakzeptabel. Für den bereits hohen Ölpreis ist das kein gutes Zeichen.
Publiziert: 05:00 Uhr
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Donald Trump sieht keine Eile für ein Abkommen mit dem Iran.
Foto: imago/MediaPunch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Trump lehnt Irans Vorschlag zur Wiederöffnung der Strasse von Hormus ab
  • Iranischer Aussenminister: Schiffsverkehr könnte in sieben Tagen normalisiert werden
  • Hohe Ölpreise: Weniger Öltransport, auch Schweiz von Preisanstieg betroffen
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Gabriel KnupferRedaktor News

Keine schnelle Lösung für die verfahrene Situation in der Strasse von Hormus: US-Präsident Donald Trump (80) lehnt den neuen Vorschlag des Iran zur Wiederöffnung der Meerenge ab.

«Sie wollen ein Abkommen schliessen, bei dem sie die Meerenge sofort öffnen, weil sie so schwer verlieren», erklärte Trump laut dem Sender CNN. «Ich schliesse auch gerne Abkommen, aber dieses Abkommen wäre nicht akzeptabel.»

Iran sieht Ball bei den USA

Der iranische Aussenminister Abbas Araghchi (63) hatte im Rahmen der Uno-Generalversammlung in New York von einem neuen Anlauf gesprochen. «Wenn die notwendigen Bedingungen erfüllt sind, kann der normale Schiffsverkehr innerhalb von sieben Tagen wiederhergestellt werden», so Araghchi. Der Entscheid läge bei den USA.

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Die genauen Bedingungen des Irans sind nicht bekannt. Sie seien «nichts weiter» als das, was im Memorandum of Understanding zwischen den USA und dem Iran enthalten sei, das im Juni unterzeichnet worden war, so Araghchi.

Hoher Ölpreis

Trump spricht immer wieder davon, dass die Strasse von Hormus für den Schiffverkehr geöffnet sei. Doch noch immer fliesst viel weniger Öl durch die Meerenge als vor dem Krieg. Die Benzin- und Dieselpreise erreichen deshalb neue Höchstpreise – auch in Europa und der Schweiz.

Für Trump sind im Hinblick auf die Zwischenwahlen im November vor allem die Spritpreise in den USA wichtig.

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