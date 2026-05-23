Trump erwägt neue Angriffe auf den Iran

Von Sandra Marschner, Redaktorin am Newsdesk

Während in Teheran diplomatische Vertreter aus Pakistan und Katar ihr Bestes geben, doch noch einen Deal zwischen dem Iran und den USA herauszuholen, scheint der Geduldsfaden von US-Präsident Donald Trump mittlerweile deutlich überspannt. Laut Medienberichten erwägt der frustrierte Trump nun sogar neue Angriffe auf den Iran.

Das US-Nachrichtenportal Axios berichtete am Freitag unter Berufung auf zwei US-Regierungsvertreter Trump sei zunehmend «frustriert» über die Verhandlungen mit dem Iran. Demnach soll der US-Präsident inzwischen eher zu neuen Angriffen tendieren als noch Hoffnung in diplomatische Bemühungen zu setzen.

Auch der US-Sender CBS berichtete am Freitag unter Berufung auf anonyme Quellen, dass US-Militär- und Geheimdienstvertreter ihre Reisepläne für das Wochenende angesichts möglicher Angriffe gestrichen hätten. Eine finale Entscheidung sei jedoch noch nicht getroffen worden, betonte der Sender. Trump hatte in den vergangenen Wochen seit der Waffenruhe mehrfach gedroht, die Angriffe im Iran wieder aufzunehmen.

US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag bereits angekündigt, dass er nicht an der Hochzeit seines ältesten Sohnes Donald Trump Jr. (48) teilnehmen könne. Die Absage erklärte er in Hinblick auf die aktuelle Lage im Iran. «Obwohl ich mir sehr gewünscht hätte, bei meinem Sohn Don Jr. und dem neuesten Mitglied der Familie Trump, seiner zukünftigen Frau Bettina, zu sein, lassen mir die Umstände im Zusammenhang mit der Regierung und meine Liebe zu den Vereinigten Staaten von Amerika dies nicht zu. Ich halte es für wichtig, in dieser entscheidenden Phase in Washington, D.C., im Weissen Haus zu bleiben», schrieb Trump hierzu auf seiner Plattform Truth Social.

Derweil fehlt es noch an konkreten Ergebnissen aus den aktuellen Verhandlungen in Teheran. Der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi erklärte auf Telegram, er habe sich am Freitag in Teheran mit dem zu Besuch weilenden pakistanischen Armeechef Asim Munir getroffen. Die beiden hätten demnach «diplomatische Initiativen zur Verhinderung einer Eskalation der Spannungen und zur Beendigung des von den Vereinigten Staaten und dem zionistischen Regime gegen den Iran geführten Krieges» erörtert.