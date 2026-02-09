Howard Lutnick soll noch Jahre nach Jeffrey Epsteins Verurteilung 2008 dessen Insel besucht haben. Der Republikaner Thomas Massie fordert deshalb den Rücktritt des US-Handelsministers.

Doch Lutnick behauptete zuvor, Epstein schon seit 2005 gemieden zu haben

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der republikanische Kongressabgeordnete Thomas Massie (55) fordert den Rücktritt von US-Handelsminister Howard Lutnick (64). Wenn man den Informationen aus den Akten rund um den gestorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) Glauben schenke, sei Lutnick auf der Privatinsel des Multimillionärs gewesen, sagte Massie dem US-Sender CNN. Und dies noch Jahre nach Epsteins Verurteilung im Jahr 2008.

Er warf Lutnick vor diesem Hintergrund vor, gelogen zu haben. Der US-Handelsminister habe viele Fragen zu beantworten, aber «offen gesagt sollte er dem Präsidenten das Leben leichter machen und einfach zurücktreten».

US-Medien berichten unter Berufung auf in den Akten enthaltene E-Mails, dass Lutnick und seine Familie 2012 einen Besuch auf Epsteins Insel Little St. James geplant haben sollen. Eine weitere Nachricht scheint demnach nahezulegen, dass der Besuch stattgefunden hat. Die Insel soll Zentrum von Epsteins Missbrauchsring gewesen sein.

Lutnick und Epstein, die in New York Nachbarn waren, sollen der «New York Times» zufolge zudem gemeinsam in dasselbe Privatunternehmen investiert haben. Der Sender CBS News spricht von geschäftlichen Verbindungen, die es nach Epsteins Verurteilung gegeben haben soll.

Lutnick hatte vergangenes Jahr in einem Podcast über Epstein gesagt, er habe schon 2005 entschieden, mit dieser «widerlichen Person» nie wieder in einem Raum sein zu wollen. Die «New York Times» berichtet, Lutnick habe in einem kurzen Telefonat vergangene Woche gesagt, dass er keine Zeit mit Epstein verbracht habe.

Der Republikaner Massie kämpft schon lange gemeinsam mit einigen Parteikollegen und den Demokraten um die Veröffentlichung aller Epstein-Akten. Dafür wurde er von US-Präsident Donald Trump (79) immer wieder heftig angegriffen.

Der US-Multimillionär Epstein hatte über Jahre aus New York einen Missbrauchsring betrieben, dem viele junge Frauen und auch Minderjährige zum Opfer fielen. Der verurteilte Sexualstraftäter starb 2019 in der Haft, bevor es zu einer möglichen weiteren Verurteilung hätte kommen können.