Der Tanker Bella 1 entzieht sich seit Tagen der US-Küstenwache und befindet sich mittlerweile im Nordatlantik. Die USA wollen das Schiff entern, der Kreml schickt eine Eskorte. Gleichzeitig wurde auch ein Schiff in der Karibik gestoppt.

Darum gehts Venezolanischer Öltanker Bella 1 flieht seit Dezember vor US-Küstenwache

Russisches Marineschiff eskortiert Tanker, der jetzt russische Flagge trägt

Janine Enderli Redaktorin News

Der Öltanker Bella 1 hält seit Wochen die Meere in Atem. Der riesige venezolanische Supertanker befindet sich seit Ende Dezember auf der Flucht vor der US-Küstenwache. Der genaue Standort ist unbekannt.

Nun zeigt sich: Offenbar eskortieren mehrere russische Schiffe und ein U-Boot momentan den Tanker, wie «CBS News» berichtet. Am Mittwochmittag tauchten auf X neue Aufnahmen der Verfolgungsjagd auf. Russische Staatsmedien veröffentlichten Bilder, auf denen ein Helikopter zu sehen ist, der sich einem Tanker nähert. US-Truppen sollen offenbar versuchen, den Tanker zu entern. Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters bestätigen zwei US-Offizielle den Versuch.

Während des Einsatz in Europa hat die US-Küstenwache laut Angaben der Beamten einen weiteren mit Venezuela in Verbindung stehenden Tanker in lateinamerikanischen Gewässern abgefangen, da die USA weiterhin eine maritime «Blockade» gegen sanktionierte Schiffe aus Venezuela durchsetzen.

Wo befindet sich die «Marinera»?

Der Tanker Marinera, der derzeit keine Ladung an Bord hat, war früher für den Transport von venezolanischem Rohöl bestimmt. Dabei sollen auch US-Sanktionen umgangen worden sein. Noch im Dezember versuchte die US-Küstenwache, «Bella 1» in der Karibik zu stoppen – ohne Erfolg. Bereits am Dienstag soll es offenbar zu einer versuchten US-Kontrolle gekommen.

Nun soll der Tanker seinen Kurs geändert haben, statt unter guyanischer Flagge unter russischer Flagge fahren und sich in «Marinera» umbenannt haben.

Kampfjets mobilisiert

Wegen der Verlegung des Tankers Richtung Europa haben die USA rund zehn Militärtransportflugzeuge und Helikopter mobilisiert. Zwei US-Beamte bestätigten gegenüber CBS-News, dass eine Enterung des Schiffes von US-Streitkräften geplant sei. Washington bevorzuge es, den Tanker zu beschlagnahmen, anstatt ihn zu versenken, hiess es. «Wenn der Befehl kommt, werden wir da sein», schrieben die US-Streitkräfte am Dienstag auf X.

Das russische Aussenministerium erklärte hingegen, das Schiff befolge alle Normen des internationalen Seerechts: «Unser Schiff fährt derzeit in den internationalen Gewässern des Nordatlantiks unter der Staatsflagge der Russischen Föderation. Aus uns unerklärlichen Gründen wird das russische Schiff von den US-amerikanischen und Nato-Streitkräften übermässig und unverhältnismässig beobachtet, obwohl es sich in einem friedlichen Status befindet.»

Aktuell noch kein Zugriff geplant

Der Tanker Marinera befand sich in der Nacht auf Dienstag vermutlich zwischen Schottland und Island, wobei Entfernung und Wetter ein Entern erschwerten. Vor einem möglichen US-Militäreinsatz von Grossbritannien aus würde Washington das Vereinigte Königreich informieren, hiess es. Das britische Verteidigungsministerium kommentiert derzeit keine Aktivitäten anderer Staaten, berichtet die BBC.

Nach internationalem Recht stehen Schiffe unter dem Schutz ihres Flaggenstaates, doch laut Dimitris Ampatzidis, Risikoanalyst bei der Datenplattform Kpler, ändern Namens- oder Flaggenwechsel wenig: US-Massnahmen richten sich nach der IMO-Nummer, Eigentums- und Kontrollstrukturen sowie der Sanktionshistorie. Ein Wechsel ins russische Register könnte diplomatische Spannungen verursachen, würde US-Durchsetzung aber nicht verhindern, erklärt dieser gegenüber dem britischen Sender.