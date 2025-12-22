Zwischen den USA und Venezuela schwelt der Konflikt zunehmend. Nun hat sich Russland mit einer klaren Botschaft auf die Seite Venezuelas gestellt. Die US-Armee greift Schiffe in der Karibik an, die angeblich in den Drogenhandel verwickelt sind.

Darum gehts Russland sichert Venezuela uneingeschränkte Unterstützung gegen US-Aggressionen in der Karibik zu

USA greifen seit September Schiffe in der Karibik an, angeblich Drogenschmuggler

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Spannungen zwischen den USA und Venezuela hat Moskau Caracas seine «uneingeschränkte Unterstützung» zugesichert. Dies teilten die Regierungen beider Staaten am Montag nach einem Telefonat von Russlands Aussenminister Sergej Lawrow (75) mit seinem venezolanischen Amtskollegen Yván Gil (53) mit.

«Die Minister brachten ihre tiefe Besorgnis angesichts der Eskalation der Handlungen Washingtons in der Karibik zum Ausdruck, die schwerwiegende Folgen für die Region haben und den internationalen Schiffsverkehr gefährden könnten», erklärte das russische Aussenministerium nach dem Gespräch.

Enge Zusammenarbeit soll fortgesetzt werden

«Die russische Seite bekräftigte ihre uneingeschränkte Unterstützung und Solidarität mit der venezolanischen Führung und Bevölkerung in der aktuellen Situation», so das russische Aussenministerium.

Die Minister hätten vereinbart, ihre enge bilaterale Zusammenarbeit fortzusetzen und «ihre Handlungen auf der internationalen Bühne, insbesondere bei der UNO, zu koordinieren, um die Achtung der staatlichen Souveränität und die Nichteinmischung in innere Angelegenheiten zu gewährleisten», hiess es weiter.

Am Dienstag berät der UN-Sicherheitsrat in einer Dringlichkeitssitzung über die Spannungen zwischen den USA und Venezuela. Die Regierung in Caracas hatte die Sitzung mit Unterstützung Russlands und Chinas gefordert.

US-Armee greift immer wieder Schiffe in der Karibik an

Der venezolanische Aussenminister Gil erklärte bei Telegram, er und Lawrow hätten über die in der Karibik von den USA begangenen «Aggressionen und flagranten Verstösse gegen das Völkerrecht» gesprochen: «Angriffe auf Schiffe, aussergerichtliche Hinrichtungen und illegale Piraterie durch die US-Regierung». Lawrow habe Venezuela Russlands «uneingeschränkte Unterstützung angesichts der Feindseligkeiten gegen unser Land» zugesichert, fügte Gil hinzu.

Seit September greift die US-Armee Schiffe in der Karibik an, die angeblich in den Drogenhandel verwickelt sind. Dabei wurden bisher mehr als 100 Menschen getötet. Beweise, dass es sich tatsächlich um Drogenschmuggler handelte, wurden nicht vorgelegt. Nach Angaben von Angehörigen und Regierungen waren Fischer unter den Getöteten.

Venezuelas Präsident Maduro ist Verbündeter Putins

Die USA brachten zudem Kriegsschiffe vor der venezolanischen Küste in Stellung. Mitte Dezember kündigte US-Präsident Donald Trump (79) eine Blockade von sanktionierten Öltankern an, die Venezuela ansteuern oder verlassen. Zuletzt beschlagnahmten die USA binnen zwei Wochen zwei Öltanker vor der Küste Venezuelas. Am Sonntag verlautete aus US-Regierungskreisen, dass ein dritter Tanker verfolgt wurde.

Trump beschuldigt den linksnationalistischen venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro (63), Drogenbanden zu kontrollieren und gezielt gegen die USA einzusetzen. Maduro vermutet hinter dem Vorgehen der USA Pläne zu seinem Sturz.

Maduro ist ein treuer Verbündeter von Russlands Präsident Wladimir Putin (73) und unterstützt die russische Militäroffensive gegen die Ukraine seit deren Beginn.