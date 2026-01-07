US-Präsident Donald Trump greift in Venezuelas Ölindustrie ein. Zwischen 30 und 50 Millionen Barrel sanktioniertes Öl sollen an die USA geliefert werden. Trump kontrolliert die Einnahmen persönlich, sie sollen auch Venezuelas Bevölkerung zugutekommen.

Darum gehts Donald Trump kontrolliert Venezuelas Öleinnahmen und kündigt Lieferungen in die USA an

Zwischen 30 und 50 Millionen Barrel Öl sollen geliefert werden

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Donald Trump (79) greift direkt in Venezuelas Ölindustrie ein: Der US-Präsident sichert sich die Kontrolle über Einnahmen aus dem Rohstoffverkauf des südamerikanischen Landes.

Auf der Plattform Truth Social kündigte der Republikaner an, dass die Übergangsregierung von Venezuela zwischen 30 und 50 Millionen Barrel sanktioniertes Öl an die USA liefern werde. Unklar ist, über welchen Zeitrahmen.

De facto hat Trump damit das Sagen über Venezuelas Ölindustrie. Das Öl werde zu Marktpreisen verkauft und die Einnahmen «von mir als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika kontrolliert, um sicherzustellen, dass es dem venezolanischen Volk und den Vereinigten Staaten zugutekommt».

Plan werde «sofort» umgesetzt

Die Lieferung soll direkt per Schiff in US-Häfen erfolgen. Energieminister Chris Wright (60) wurde angewiesen, den Plan «sofort» umzusetzen.

Trump begründet den Deal mit nationaler Sicherheit und wirtschaftlicher Kontrolle: Die USA sollen die Gewinne aus dem Ölverkauf direkt steuern und so «die Interessen der Vereinigten Staaten sichern».

Ölpreis stabil

Der Machtwechsel in Caracas mit dem Sturz von Langzeitdiktator Nicolás Maduro (63) durch die USA vermochte die Ölmärkte bislang nicht zu beunruhigen. Der Preis für das Barrel Brent Crude verharrt bei rund 60 Dollar.

Venezuela produziert derzeit knapp eine Million Barrel Öl pro Tag. Ende der 90er-Jahre unter Hugo Chávez (1954-2013) hatte Venezuela noch stolze 3,5 Millionen Barrel pro Tag gefördert. Trotz der weltgrössten Reserven produziert das Land nur etwa ein Prozent der globalen Ölmenge.