In einem dramatischen Appell rief Ukraine-Präsident Selenski am Mittwoch seine Landsleute auf, Schutz vor einem drohenden russischen Angriff zu suchen. Der ukrainischen Regierung liegen offenbar entsprechende geheimdienstliche Informationen vor.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Selenski warnt Ukraine vor massivem russischen Angriff in der Nacht.

Er ruft die Bevölkerung auf, Schutz zu suchen und Luftalarme zu beachten.

Putin ignoriert Verhandlungsangebote, plant laut Selenski weitere Aggressionen.

Marian Nadler Redaktor News

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (48) hat seine Landsleute in einem am Mittwochabend veröffentlichten Beitrag auf der Plattform X vor einem massiven russischen Angriff gewarnt. «Wir verfügen über relevante nachrichtendienstliche Daten», schrieb Selenski. Der ukrainische Regierungschef war am Mittwoch zu einem Staatsbesuch in der irischen Hauptstadt Dublin, kehrt nach eigenen Angaben aber noch am Abend in die Ukraine zurück.

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«Heute bitte ich unser Volk in der Ukraine, besonders vorsichtig zu sein – bleibt sicher und schützt eure Familien und Kinder – sucht unbedingt Schutz und achtet auf die Luftalarme in der Ukraine», appellierte Selenski. «Wir wissen, dass Putin seit einiger Zeit einen massiven Angriff gegen die Ukraine vorbereitet. Genau diese Bedrohung steht uns heute Nacht bevor.»

Ukraine bereit zu «sinnvollen Verhandlungen»

Der russische Präsident Wladimir Putin (73) weigere sich, den Krieg zu beenden. Die Ukraine habe über alle möglichen offiziellen und inoffiziellen Kanäle, darunter auch Personen im näheren Umfeld des Kremlchefs, mitgeteilt, dass der Krieg beendet werden kann und muss. Die Ukraine habe Bereitschaft für ein Treffen und «sinnvolle Verhandlungen» signalisiert, führte Selenski weiter aus. Doch Putin plane nur weitere Aggressionen gegen die Ukraine, gegen andere Nachbarn und ganz Europa.

0:52 «Wir wählten den Widerstand»: Selenski mit Durchhaltebotschaft an Bevölkerung

Unabhängige Berichte, wonach Russland in der Nacht zu Donnerstag einen grösseren Angriff auf die Ukraine plant, gab es zunächst nicht. Der Kreml schwieg zunächst zu Selenskis Post. Putin traf sich am Mittwoch mit seinem Sicherheitsrat, in dem auch Verteidigungsminister Andrei Beloussow (67) sitzt.