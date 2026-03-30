E-Zigaretten können laut einer neuen Studie der University of New South Wales Krebs auslösen. Nikotinbasierte Geräte erhöhen das Risiko für Mund- und Lungenkrebs, warnt Krebsforscher Bernard Stewart. Besonders Jugendliche sind durch das Dampfen gefährdet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Studie der UNSW zeigt krebserregendes Risiko durch nikotinbasierte E-Zigaretten

Gleichzeitiger Konsum von Zigaretten und E-Zigaretten erhöht Lungenkrebsrisiko um das Vierfache

Verkauf nikotinhaltiger E-Zigaretten in Australien nur mit Rezept erlaubt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Johannes Hillig Redaktor News

Es ist die coole Alternative zum Glimmstängel und soll dabei auch noch harmlos sein. Denn bei E-Zigaretten wird nicht geraucht, sondern gedampft. Bloss heisse Luft, also gar nicht so schlimm, oder? Doch!

E-Zigaretten können krebserregend sein. Das zeigt eine neue Studie der University of New South Wales (UNSW), veröffentlicht in der Fachzeitschrift «Carcinogenesis». Die australischen Forscher untersuchten zwischen 2017 und 2025 publizierte Studien, um die Frage zu klären, ob E-Zigaretten eigenständig Krebs verursachen können.

«Es besteht kein Zweifel»

Die Ergebnisse der Studie: Nikotinbasierte E-Zigaretten erhöhen wahrscheinlich das Risiko für Mund- und Lungenkrebs. Bernard Stewart, einer der Hauptautoren der Studie und Krebsforscher an der UNSW, spricht von «eindeutigen» Beweisen.

«Es besteht kein Zweifel, dass Zellen und Gewebe in der Mundhöhle und den Lungen durch das Inhalieren von E-Zigaretten verändert werden. Wir können feststellen, dass beim Menschen als Folge des Dampfens unzweifelhaft präkanzerogene Veränderungen auftreten», wird Stewart vom Royal Australian College of General Practitioners zitiert. Die grösste australische Vertretung für Ärzte. Das Fazit: Dampfen ist keine «gesündere» Alternative zum Rauchen.

Landesweites Verbot angenommen

Das Geschäft mit Zigaretten-Alternativen boomt. Besonders in der Schweiz. «Während der Absatz traditioneller Produkte wie Zigaretten oder Feinschnitt in den letzten zehn Jahren rückläufig war, nehmen die Marktanteile von neuartigen Tabak- und Nikotinprodukten stark zu», erklärt das Eidgenössische Finanzdepartement.

Bei E-Zigaretten wird eine Flüssigkeit erhitzt, der Dampf wird dann inhaliert. Ein landesweites Verbot von elektronischen Einwegzigaretten, auch Vapes genannt, hat das Parlament im Sommer angenommen. Der Bundesrat muss nun das Tabakprodukt-Gesetz entsprechend anpassen.

In der Schweiz rauchen laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) 24 Prozent der Bevölkerung, Stand 2022. Jährlich werden 9500 Todesfälle mit Tabakkonsum in Verbindung gebracht. Das sind 26 Tote pro Tag!