Darum gehts
- Das Sunflower Lanyard unterstützt Menschen mit unsichtbaren Behinderungen in der Schweiz
- Gratis-Verteilung seit November 2025, aber Tiktok-Missbrauch sorgt für Kritik
- ADHS betrifft hierzulande 200'000 bis 500'000 Personen laut ADHS Schweiz
Stell dir vor, du stehst am Flughafen Zürich. Die Schlangen sind lang, das Licht ist grell, die Geräuschkulisse ohrenbetäubend. Für die meisten Reisenden ist das schon purer Stress – für Menschen mit unsichtbaren Behinderungen ist es die Hölle.
Wer an einer Autismus-Spektrum-Störung leidet oder Panikattacken bewältigen muss, kann in solchen Situationen innerlich zusammenbrechen. Doch man sieht es der Person nicht an.
Hilfe ohne Rechtfertigungszwang
Genau hier setzt das Sunflower Lanyard an. Das grüne Band signalisiert dem Personal bei der SBB oder am Flughafen diskret: «Ich brauche vielleicht etwas mehr Zeit, eine klare Anweisung oder schlicht ein wenig Geduld.»
In der Schweiz ist der Bedarf riesig. Allein bei ADHS gehen Experten der ADHS-Organisation Elpos Schweiz von 200'000 bis zu 500'000 betroffenen Personen aus. Rund 5 Prozent aller Kinder und Jugendlichen kämpfen mit der Aufmerksamkeitsstörung. Dazu kommen Tausende mit Multipler Sklerose, chronischen Schmerzen oder psychischen Erkrankungen wie Depressionen.
Der Service ist unbürokratisch und gratis
Die Schweiz zeigt sich hier vorbildlich. Die SBB bieten das Sonnenblumen-Band in allen Reisezentren landesweit kostenlos an. Auch der Flughafen Zürich ist seit November 2025 mit an Bord.
Doch: Niemand muss einen Arztbericht vorlegen oder seinen Behindertenausweis zücken. Man vertraut auf die Ehrlichkeit der Menschen. Ein Lanyard-Bezug soll eine Erleichterung sein, keine weitere bürokratische Hürde.
«Sickfluencer» bekommen Gratis-Upgrades
Doch genau diese Grosszügigkeit lockt nun Leute an, die mit Fairness nichts am Hut haben. Die britische «Daily Mail» schlägt Alarm. Auf Tiktok ist ein bizarrer Wettstreit entbrannt. Sogenannte «Sickfluencer» (eine Kreuzung aus den englischen Worten für «krank» und «Influencer») zeigen ihren Millionen Followern, wie sie das Band zweckentfremden.
Mit dem Sonnenblumen-Band komme man «überall schneller durch», erhalte Gratis-Upgrades in die Business-Class oder könne die Sicherheitskontrollen am Flughafen im VIP-Tempo passieren. Ein Schlag ins Gesicht für alle, die das Band wirklich benötigen.
Der Flughafen Zürich wiegelt ab
Was ist dran am VIP-Bonus? Der Flughafen Zürich bleibt auf Blick-Anfrage gelassen. Mediensprecher Adrian Panholzer stellt klar: «Das Lanyard bedeutet keine Bevorzugung, sondern symbolisiert lediglich, dass Menschen möglicherweise mehr Unterstützung benötigen.» Da es keine Sonderrechte gebe, gehe man auch nicht von Missbrauch aus. Für das Boarding seien die Airlines zuständig – das Bändeli allein nütze da nichts.
Das Tragen des Lanyards ist also kein Freipass für die Lounge oder das Priority Boarding. Solche Privilegien liegen weiterhin im Ermessen der Airlines und müssen meist teuer bezahlt werden.