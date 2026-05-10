Seit 40 Jahren ist Leonard als Schlagersänger unterwegs. Doch die gegenwärtige Entwicklung in der Musikbranche stimmte ihn derart unzufrieden, dass er überlegte, aufzuhören. Sein herziger Hund Willibald tröstete ihn während dieser frustrierenden Zeit.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sänger Leonard, 62, kämpft mit Musikindustrie-Wandel und Streaming-Verlusten.

Hund Willibald und neuer Plattenvertrag brachten ihm neue Zuversicht.

28 Alben, über 100 Singles, neues Album in Produktion.

Andrea Butorin, GlücksPost

Letztes Jahr feierte Leonard sein 40-Jahr-Bühnenjubiläum. Während seiner langen Karriere durfte er in unzähligen TV-Shows im gesamten deutschsprachigen Raum auftreten und konnte dank Liedern wie «Doreen», «Ein kleines Lied» oder «Ich schenk Dir die Sterne» auch international Hits landen. Mittlerweile gehen 28 Alben und über 100 Singles auf das Konto des 62-jährigen Urner Sängers, der bürgerlich Carlo Schenker heisst und sich nebenbei auch als Moderator von SRF-Sendungen wie «Schlag auf Schlager» einen Namen machte.

Die letzten Monate waren jedoch nicht einfach für Leonard. «Ich stand vor dem Aus», gesteht er nachdenklich. Die jüngste Entwicklung in der Unterhaltungsbranche würde ihn regelrecht zermürben. Die Gründe dafür sind vielschichtig – und betreffen fast alle Künstler. Das Hauptproblem ist, dass kaum mehr Tonträger verkauft werden, es auch kaum mehr Fachgeschäfte gibt, in denen CDs oder Schallplatten gekauft werden können.

Kaum Verdienst durch Streaming

Die meisten Menschen konsumieren Musik heute nur noch über Streamingdienste wie Spotify. «Wegen dieser neuen Hörgewohnheit verdienen wir nur noch sehr wenig Geld», sagt Leonard, der Teilzeit noch als Moderator beim SRF-Sender Musikwelle arbeitet. Er erklärt: «Die Abrechnung meiner Spotify-Auszahlung ist zwar jeweils so dick wie ein Telefonbuch, aber der Betrag, der mir tatsächlich gutgeschrieben wird, reicht höchstens, um dieses ausgedruckte Papier zu bezahlen.»

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

Was Leonard zusätzlich zum Verzweifeln bringt: In den sozialen Netzwerken wie Tiktok, Facebook oder Instagram wird den Fans täglich neue Musik präsentiert, von der man nicht wisse, ob sie von echten Menschen oder mittels künstlicher Intelligenz komponiert und dargeboten werde. «Viele dieser Lieder wirken total seelenlos, aber das scheint den Konsumenten heute offenbar egal zu sein. Hauptsache, sie werden von irgendeiner Art von Musik berieselt.» Dieser Trend sei für Künstler wie ihn, die viel Herzblut in ihre Lieder stecken, extrem frustrierend.

Ausgerechnet in diesem Moment der Unzufriedenheit lief sein Vertrag mit seiner langjährigen Plattenfirma aus. «Ich wusste plötzlich nicht mehr, wie ich meine Musik unter die Leute bringen kann», sagt Leonard. «Denn das hat bislang ja immer meine Plattenfirma für mich getan.» Jetzt auf einmal ohne eine solche dazustehen, sei für ihn wie der berühmte Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen gebracht habe. «Ich fragte mich ernsthaft, ob ich dieses Spiel überhaupt noch mitmachen soll.» Er habe sich überlegt, für längere Zeit zu pausieren. «Ich dachte sogar daran, gleich ganz aufzuhören mit der Musik.»

Hund Willibald sorgt für Freude

In dieser frustrierenden Zeit voller Zweifel über seine Zukunft konnte sich der Sänger glücklicherweise auf seinen Hund Willibald verlassen, der ihm mit seiner Treue und seiner Tollpatschigkeit zwischendurch gleichwohl noch Momente der Freude bescherte. Leonard und sein langjähriger Partner Roger (50) haben den einstigen Strassenhund aus Rumänien fest in ihr Herz geschlossen. Der Hund ist ungefähr anderthalb Jahre alt und lebt seit Februar 2025 beim Paar. Als «Teenager» habe er noch Flausen im Kopf, aber er lerne jeden Tag dazu. «Ich weiss nicht, was wir ohne dieses herzige Kerlchen tun würden», sagt Leonard. «Haustiere sind ein Segen für inneren Frieden. Sie bringen einen auf andere Gedanken, wenn man traurig ist. Sie muntern einen auf und bereichern den Alltag», schwärmt er.

Und plötzlich lichteten sich auch die dunklen Wolken in Leonards Berufsleben. In den vergangenen Wochen hat er gleich mehrere Angebote von Plattenfirmen bekommen. Entschieden hat er sich für eine deutsche Firma, die auch Sängerin Stefanie Hertel (46) und die Schauspielerin Caroline Beil (59) unter Vertrag hat. Der Frust über die fehlenden Einnahmen aus den CD- und Plattenverkäufen ist zwar geblieben. Dafür will sich Leonard nun vermehrt auf Konzerte konzentrieren. Denn da seien gestandene Künstler wie er nach wie vor gefragt und würden nicht so sehr in Konkurrenz stehen mit den zahlreichen Internet-Stars, meint er.

Freude ist zurück

In den letzten Monaten hatte er kaum mehr Lust darauf, neue Musik zu komponieren. «Aber jetzt, wo wieder alles im Lot ist, sprudeln die Ideen regelrecht», sagt er erfreut. Voller Elan sei er bereits dabei, ein neues Album zu produzieren. «Ich bin überzeugt, dass ich auf der Bühne schon bald wieder vielen Menschen Freude bereiten werde. Und das wiederum wird auch mir viel Freude bereiten», so Leonard zuversichtlich.