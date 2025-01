1/10 Sänger Leonard trauert um seinen Hund Jakob. Foto: Instagram/leonard_officialpage

Auf einen Blick Schlagersänger Leonard trauert um seinen geliebten Hund Jakob

Jakob war ein treuer Begleiter und hatte mehr Fans als Leonard

Elf Jahre lang war Jakob an Leonards Seite, aus Tierheim gerettet Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Silja Anders Redaktorin People

«Du warst der beste und treuste Begleiter, den sich ein Mensch wünschen kann»: Mit diesen Worten nimmt Schlagersänger Leonard auf Facebook Abschied von seinem Hund Jakob. Am Wochenende verstarb der kleine Mischlingsrüde überraschend.

Der Verlust schmerzt Leonard und seinen Partner sehr, denn Jakob, wie der Vierbeiner hiess, war mehr als «nur» ein Haustier, er war ein geliebtes Familienmitglied. «Ich kann die Leute nicht verstehen, die sagen, dass man sich nicht so anstellen solle, da es ja nur ein Tier war», sagt Leonard im Gespräch mit Blick. «Diese reine und bedingungslose Liebe, die Jakob uns gegeben hat – niemand liebt dich so sehr wie ein Hund. Es tut unglaublich weh.» Und jeder, der ein Haustier hat oder schonmal eines verloren hat, weiss wohl, was der Sänger damit meint und wie er sich im Moment fühlt.

Jakob eroberte Herzen, wohin er auch ging

Elf Jahre lang war Jakob, den Leonard aus einem Tierheim in Spanien rettete, ein treuer Begleiter. «Er hatte mehr Fans als ich», lacht Leonard. Alle hätten Jakob geliebt – und Jakob habe ebenfalls alle gern gehabt. «Er war so lieb und hat jeden sofort gern gehabt, bei dem er gespürt hat, dass die Person ihn auch mag», erinnert sich der gebürtige Urner.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Plötzlich ging alles schmerzhaft schnell

Leonard erzählt, dass Jakob schon seit einer Weile gesundheitliche Probleme gehabt habe, auch wenn er stets energiegeladen war. «Er hat dann irgendwann immer stark gehechelt und dann sind wir zum Tierarzt. Dort haben sie festgestellt, dass nur noch ein Lungenflügel funktioniert und der andere auch nicht mehr so gut arbeitet. Die Tierärztin hat uns dann gesagt, dass wir uns langsam auf den Abschied vorbereiten müssen», erzählt der Sänger. Jakob habe dann Cortisontropfen bekommen, die ihm gut halfen.

Doch in der Nacht von Sonntag auf Montag trat dann der schlimmste Fall ein. «Jakob hatte plötzlich starke Muskelkrämpfe und find an, vor Schmerzen zu schreien. Wir fuhren sofort ins Tierspital in der Gegend – doch da war niemand und es ging auch niemand ans Telefon. Wir wussten uns dann nicht anders zu helfen und haben unsere Tierärztin angerufen. Trotz später Stunde ging sie noch ans Telefon und empfahl und ein anderes Tierspital, welches offen war. Weil es aber viel weiter entfernt war, musste Jakob noch viel länger sehr starke Schmerzen erleiden. Vor Ort haben sie Jakob dann direkt zu sich genommen und ihn erlöst», schildert Leonard die letzten Momente seines Hundes. «Es war furchtbar, dass er in seinen letzten Stunden solche Schmerzen hatte. Wir hatten eigentlich schon alles arrangiert, dass die Tierärztin zu uns nach Hause kommt und Jakob dort einschlafen kann. Dass es so plötzlich ging, er so leiden musste und wir uns nicht in Ruhe von ihm verabschieden konnten, tut unendlich weh», sagt Leonard, bevor seine Stimme bricht und er mit den Tränen kämpft.

Liebe auf den ersten Blick

«Ich war früher eigentlich immer ein Katzenmensch», sagt der Sänger – aber als bei einem Dreh zur Show «HIT auf HIT», die Leonard lange moderierte, ein Berner Sennenhund bei ihm ankam und den Kopf auf Leonards Knie legte, war es um ihn geschehen und er wollte einen Hund. Über eine Vermittlerin fand er Jakob. Das erste Treffen war schicksalhaft. «Es war Liebe auf den ersten Blick», erinnert sich Leonard. Jakob soll nun in einer Einzelkremation eingeäschert werden. «Statt einer Urne möchte ich gerne viele Fotos von Jakob ausdrucken und in den Bilderrahmen dann Jakobs Asche geben», sagt Leonard.