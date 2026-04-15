Zahlreiche Einsatz- und Rettungskräfte rückten am Mittwoch zu einer Schule in der türkischen Stadt Kahramanmaraş aus. Nach offiziellen Angaben starben dort bei einem Schusswaffenangriff vier Personen. Zudem gab es 20 Verletzte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schusswaffenangriff an Schule in Kahramanmaraş, Türkei: Vier Tote, 20 Verletzte am Mittwoch

Täter: Achtklässler mit fünf Pistolen, Waffe vom Ex-Polizisten-Vater

Ermittlungen eingeleitet, unter den Toten drei Schüler und ein Lehrer War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

Aufnahmen in den sozialen Medien zeigen, wie Schülerinnen und Schüler in Panik aus dem Gebäude rennen: An einer Schule in der türkischen Stadt Kahramanmaraş hat sich am Mittwoch ein Schusswaffenangriff ereignet. Zahlreiche Rettungs- und Sicherheitskräfte eilten zur Ayser-Çalık-Mittelschule.

Gouverneur Mükerrem Ünlüer gab bekannt, dass bei dem Angriff vier Menschen starben, 20 weitere wurden verletzt. Ünlüer sagte dem Sender CNN Türk: «Der Angreifer ist ein Achtklässler. Sein Vater ist ein ehemaliger Polizist. Vermutlich hat er die Waffe seines Vaters an sich genommen. Der Angreifer war mit fünf Pistolen und sieben Magazinen bewaffnet und griff in zwei Klassenzimmern an.»

Unter den Toten seien drei Schüler und ein Lehrer. Der Angreifer sei getötet worden. Justizminister Akin Gürlek (44) teilte laut «Sabah» mit, dass die Generalstaatsanwaltschaft von Kahramanmaraş umgehend Ermittlungen eingeleitet habe.