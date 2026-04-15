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Panik nach Schiesserei an türkischer Schule
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Video zeigt:Panik nach Schiesserei an türkischer Schule

Vier Tote und 20 Verletzte
Schusswaffen-Angriff an türkischer Schule

Zahlreiche Einsatz- und Rettungskräfte rückten am Mittwoch zu einer Schule in der türkischen Stadt Kahramanmaraş aus. Nach offiziellen Angaben starben dort bei einem Schusswaffenangriff vier Personen. Zudem gab es 20 Verletzte.
Publiziert: vor 54 Minuten
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Aktualisiert: vor 37 Minuten
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Schülerinnen und Schüler rannten in Panik aus dem Gebäude, wie Aufnahmen in den sozialen Medien zeigen.
Foto: X @Sol_Yumrukk

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Schusswaffenangriff an Schule in Kahramanmaraş, Türkei: Vier Tote, 20 Verletzte am Mittwoch
  • Täter: Achtklässler mit fünf Pistolen, Waffe vom Ex-Polizisten-Vater
  • Ermittlungen eingeleitet, unter den Toten drei Schüler und ein Lehrer
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Marian NadlerRedaktor News

Aufnahmen in den sozialen Medien zeigen, wie Schülerinnen und Schüler in Panik aus dem Gebäude rennen: An einer Schule in der türkischen Stadt Kahramanmaraş hat sich am Mittwoch ein Schusswaffenangriff ereignet. Zahlreiche Rettungs- und Sicherheitskräfte eilten zur Ayser-Çalık-Mittelschule.

Gouverneur Mükerrem Ünlüer gab bekannt, dass bei dem Angriff vier Menschen starben, 20 weitere wurden verletzt. Ünlüer sagte dem Sender CNN Türk: «Der Angreifer ist ein Achtklässler. Sein Vater ist ein ehemaliger Polizist. Vermutlich hat er die Waffe seines Vaters an sich genommen. Der Angreifer war mit fünf Pistolen und sieben Magazinen bewaffnet und griff in zwei Klassenzimmern an.» 

Unter den Toten seien drei Schüler und ein Lehrer. Der Angreifer sei getötet worden. Justizminister Akin Gürlek (44) teilte laut «Sabah» mit, dass die Generalstaatsanwaltschaft von Kahramanmaraş umgehend Ermittlungen eingeleitet habe.

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