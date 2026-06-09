Die Nasa hat die Crew für Artemis III vorgestellt: Randy Bresnik, Andre Douglas, Frank Rubio und Luca Parmitano werden nächstes Jahr ins All starten – es ist die Generalprobe für eine spätere Landung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nasa stellt Artemis-III-Crew für Mond-Testmission 2027 vor

Luca Parmitano wird erster europäischer Pilot einer Artemis-Mission

Mission dauert zwei Wochen, endet mit Wasserung im Pazifik

Janine Enderli Redaktorin News

Die Artemis-II-Mondmission bewegte tagelang die Welt. Drei Männer und eine Frau umrundeten in einem Raumschiff den Mond und lieferten spektakuläre Bilder.

Nun hat die Nasa die vierköpfige Crew für Artemis III vorgestellt – eine Mission, die den Weg für die Rückkehr des Menschen zum Mond weiter ebnen soll. Frühestens Ende 2027 werden die Astronauten Randy Bresnik (58), Andre Douglas (40) und Frank Rubio (50) gemeinsam mit dem italienischen ESA-Astronauten Luca Parmitano (49) ins All starten.

Erster Europäer Teil von Artemis-Mission

Anders als vorgesehen, dient Artemis III zunächst lediglich als Testmission. Die rund zweiwöchige Mission soll ein entscheidender Generaltest für die Technologien und Abläufe, die spätere Landungen ermöglichen sollen, sein, wie CNN berichtet. Im Fokus steht dabei das Zusammenspiel der Orion-Raumkapsel mit den künftigen Mondlandefähren.

Nach dem Start von Florida aus wird die Crew in einer niedrigen Erdumlaufbahn bleiben. Dort soll Orion mit einer oder sogar zwei Landefähren andocken. Die Astronauten werden Systeme testen und wertvolle Erfahrungen sammeln, bevor die Nasa den nächsten grossen Schritt wagt – die erste bemannte Mondlandung seit Apollo 17 im Jahr 1972.

Sofortige Landung «zu riskant»

Nasa-Chef Jared Isaacman verteidigte die Entscheidung, Artemis III als Testmission auszulegen. Der direkte Sprung von der diesjährigen Artemis-II-Mondumrundung zu einer Landung sei zu riskant. Stattdessen setze man auf einen schrittweisen Ansatz – ganz im Geiste der frühen Apollo-Ära.

Die Mission wird mit einer Wasserung im Pazifik enden. Die ausgewählte Crew vereint jahrzehntelange Erfahrung aus Raumfahrt, Testflugbetrieb und Ingenieurwesen. Besonders Luca Parmitano schreibt Geschichte. Als erster Europäer wird er Pilot an einer Artemis-Mission.