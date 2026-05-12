Mona H. (14) aus Genf ist seit Samstag verschwunden. Nach ihrer Flucht aus einem Jugendheim im deutschen Mannheim fehlt von ihr bisher jede Spur. Die deutsche Polizei bittet um Hinweise.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mona H. (14) aus Genf seit Samstag vermisst, zuletzt in Mannheim (D) gesehen

Sie floh aus Jugendheim, wollte sich möglicherweise mit jemandem in Köln (D) treffen

Mona ist 158 Zentimeter gross und trug schwarz. Polizei bittet um Hinweise

Marian Nadler Redaktor News

Seit Samstag wird die in Genf wohnhafte Mona H.* (14) von der deutschen Bundespolizei gesucht. Ihr letzter bekannter Aufenthaltsort war die deutsche Grossstadt Mannheim.

Am Freitag hat sich der Teenager von ihrer Schule in Genf entfernt und wurde daraufhin als vermisst gemeldet. «Hinweise ergaben, dass sie sich mit einer Person im Raum Köln treffen wollte», schreibt das Polizeipräsidium Mannheim am Dienstag in einer Medienmitteilung.

Flucht aus Jugendheim

Das Mädchen wurde in den vergangenen Tagen allerdings am Hauptbahnhof Mannheim angetroffen. Anschliessend wurde sie dort in eine Unterkunft für Kinder und Jugendliche gebracht.

Aus dieser Einrichtung ist die Jugendliche am Samstag gegen 11 Uhr geflüchtet. Es ist unklar, wo sie sich aktuell aufhält.

Wo ist Mona H.?

Mona H. ist 158 Zentimeter gross und hat dunkel blonde oder braune Haare, die zu einem Dutt gebunden sind. Sie trägt eine Brille mit schwarzem Rahmen und war zum Zeitpunkt ihrer Flucht aus dem Jugendheim mit einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Jogginghose bekleidet.

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten mitteilen können, werden gebeten, sich in Deutschland über das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Telefonnummer +49621/174-4444 zu melden. Darüber hinaus nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen. Die Polizei schliesst nicht aus, dass sie sich mittlerweile in einer hilflosen Lage befinden könnte.

* Name bekannt