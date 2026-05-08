Wer hat Juliet L. aus Prilly VD (38) gesehen?

Seit Sonntag wird die 38-Jährige Juliet L. aus Prilly VD vermisst. Die Frau gilt als psychisch labil – die Polizei bittet dringend um Hilfe.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Frau Juliet L., 38, seit Sonntag in Prilly vermisst

Psychisch labil, 168 cm gross, braune Augen, Pigmentfleck im Gesicht

Kantonspolizei Waadt: +41 21 343 15 10 für Hinweise

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Sonntag kehrte die 38-jährige Frau Juliet L. nicht von ihrer Unterkunft in Prilly zurück. Seitdem hat man nichts mehr von ihr gehört. Die Suchmassnahmen haben bislang nicht zu ihrem Auffinden geführt.

Juliet L. ist psychisch labil. Sie ist etwa 168 Zentimeter gross, von dunkler Hautfarbe, hat eine schlanke Statur und braune Augen, sowie braune, lange Haare. Sie hat einen Pigmentfleck im unteren Gesichtsbereich. Es gibt keine Angaben dazu, welche Kleidung sie tragen könnte.

Alle Personen, die diese Frau gesehen haben oder Informationen zu ihrem Verschwinden haben, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Waadt unter +41 21 343 15 10 oder mit der nächstgelegenen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.