Häuser, jede Menge Geld und einen Diamantring soll Karina Shuliak, die letzte Partnerin von Jeffrey Epstein (†66) erben. Viel ist über die Frau nicht bekannt. Auch die Verlobung wird angezweifelt. Sie aber soll dafür mit einer anderen Frau verheiratet gewesen sein.

Darum gehts Jeffrey Epstein (1953-2019) kontaktierte Karina Shuliak vor seinem Tod 2019

Epstein vermachte ihr Juwelen, darunter einen 33-Karat-Diamantring

Shuliak wanderte 2009 aus Weissrussland in die USA, aktuell 36-37 Jahre alt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Angela Rosser Journalistin News

Zwei Tage vor seinem Tod unterzeichnete Jeffrey Epstein (1953-2019) sein Testament. Von seinem Vermögen sollten viele einen Teil erhalten. Unter anderem auch Karina Shuliak. Sie ist die letzte offiziell bekannte Partnerin von Epstein und auch die letzte Person, die er vor seinem Tod kontaktiert hatte.

Viel weiss man über Shuliak nicht. Berichten zufolge kam sie 2009 im Alter von 20 Jahren aus Weissrussland in die USA, wonach sie 36 oder 37 Jahre alt sein müsste. Epstein lernte sie, wie es heisst, kurz nach dessen erster Haftstrafe kennen. Ein Informant sagte zu «Daily Mail», dass sich nach seiner Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen alle von ihm abwandten. Nur Karina Shuliak habe zu ihm gehalten, heisst es. Er habe ihr das Zahnmedizinstudium finanziert, worauf sie später als Zahnärztin zugelassen wurde, schreibt «The Independent».

Diamantring im Testament vermerkt

Die beiden sollen bis zu seinem Tod, also neun Jahre lang, ein Paar gewesen sein. Dass die beiden verlobt waren, ist indes nicht belegt. Dass von ihr teils auch als der Verlobten von Epstein gesprochen wird, könnte wieder mit seinem Testament zusammenhängen. Neben Immobilien und 100 Millionen Dollar wollte er Shuliak auch diverse Juwelen vermachen. Dazu gehöre unter anderem ein Diamantring mit fast 33 Karat, den er ihr «in Erwägung einer Heirat» geschenkt hatte, wie aus handschriftlichen Notizen am Rand des Dokuments hervorgehe.

Epstein soll Frauen verheiratet haben

Verheiratet soll sie aber dennoch gewesen sein, und zwar mit einer Frau. Es heisst, dass sie 2013 bis 2019 mit Jennifer Kalin, eine weiteren Frau aus Epsteins Umfeld, geheiratet haben soll. Gemäss Sigrid McCawley, der führenden Anwältin der Epstein-Opfer, soll der verurteilte Sexualstraftäter gleichgeschlechtliche Ehen genutzt haben, um Frauen in den USA zu behalten und so die Auflagen für Aufenthaltsbewilligungen zu umgehen. Kalin wird in den Akten als Person aus seinem «sozialen/geschäftlichen» Umfeld erwähnt und nicht als Angeklagte oder sonstige zentrale Figur.

Eisernes Schweigen

Über Karina Shuliak ist als Letztes bekannt, dass Epstein sie kurz vor seinem Tod im August 2019 angerufen hatte. Wie die «New York Times» schreibt, wird vermutet, dass sie in New York lebt. Bis heute schweigt Shuliak komplett. Ob sie jemals öffentlich Stellung nimmt, bleibt ungewiss.