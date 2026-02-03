Jeffrey Epstein hinterliess ein Testament für sein Vermögen von 630 Millionen US-Dollar. Doch die 43 Begünstigten werden wohl leer ausgehen, da das Geld für Opferentschädigungen verwendet werden soll.

Die Kinder der norwegischen Botschafterin Mona Juul sollten 10 Millionen erhalten

43 Begünstigte werden benannt, doch die Opferentschädigungen könnten das gesamte Vermögen aufbrauchen

Jeffrey Epstein hinterliess ein Vermögen von 630 Millionen US-Dollar – doch wer profitiert davon? Zwei Tage vor seinem Tod am 10. August 2019 unterzeichnete der verurteilte Sexualstraftäter in Haft ein Testament, das im Dokument «The 1953 Trust» der Epstein-Akten festgehalten wurde, wie «Business Insider» berichtete.

Das Testament benennt 43 Begünstigte, darunter prominente Namen. Epsteins Verlobte Karyna Shuliak sollte 100 Millionen Dollar erhalten, darunter Immobilien wie seine Villa in Manhattan und zwei Privatinseln auf den amerikanischen Jungferninseln. Ghislaine Maxwell, Epsteins Komplizin, die wegen Menschenhandels zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde, wurden 10 Millionen Dollar zugesprochen. Auch sein langjähriger Anwalt Darren Indyke (50 Millionen Dollar) und sein Buchhalter Richard Kahn (25 Millionen Dollar) sind im Dokument aufgeführt.

Für Aufsehen sorgte zudem, dass die Kinder der norwegischen Botschafterin Mona Juul als Erben von 10 Millionen Dollar vorgesehen waren. Juul ist heute als Chefdiplomatin in Jordanien tätig. Am Montag wurde sie von Norwegens Aussenminister suspendiert, nachdem ihr Name in den Epstein-Akten auftauchte. Auch Epsteins Bruder Mark wurde bedacht. 10 Millionen Dollar sollten in einen Treuhandfonds für seine Kinder fliessen.

Doch die Auszahlung bleibt höchst unwahrscheinlich. Gegenüber «Business Insider» erklärte ein Anwalt der Nachlassverwalter, dass höchstwahrscheinlich keine der genannten 43 Personen Geld erhalten wird. Das Vermögen soll zur Entschädigung der vielen Opfer Epsteins eingesetzt werden. Diese Entschädigungsforderungen allein könnten die 630 Millionen US-Dollar komplett aufbrauchen.