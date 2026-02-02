DE
Die Akte Jeffrey Epstein
Die Akte Jeffrey Epstein:Sex-Insel, Machtmenschen, Suizid

Xenia Tchoumi kontaktierte Jeffrey Epstein
«Zeig mir, wie man Geld verdient»

Xenia Tchoumi, Ex-Vize-Miss-Schweiz, suchte 2011 bei Jeffrey Epstein nach Finanztipps. Ihr Name taucht in 81 Dokumenten der neuen Epstein-Files auf. Hinweise auf Straftaten gibt es jedoch keine.
1/6
Model Xenia Tchoumi stand in Kontakt zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Xenia Tchoumi hatte 2011 Kontakt mit Jeffrey Epstein per E-Mail
  • Epstein bot finanzielle Tipps an und agierte als Mentor
  • Tchoumis Name taucht über 80-mal in den Epstein-Files auf
RMS_Portrait_AUTOR_441.JPG
Saskia SchärRedaktorin People

Der Name von Xenia Tchoumi (38), schweizerisch-russisches Model und Unternehmerin, taucht in den kürzlich veröffentlichten Epstein-Files über 80-mal auf. Laut «20 Minuten» zeigt der E-Mail-Verkehr, dass Tchoumi Anfang 2011 mehrfach Kontakt mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) hatte und unter anderem nach finanziellen Ratschlägen fragte. 

In den Dokumenten findet sich ein E-Mail-Austausch zwischen Tchoumi und Epstein, hauptsächlich aus dem Januar 2011. In einer Nachricht schrieb die damals 23-Jährige: «Zeig mir, wie man Geld verdient.» Epstein bot daraufhin an, ihr über Skype seine «zwei wichtigsten Lektionen» beizubringen. Der Kontakt kam offenbar durch den italienischen Unternehmer Tancredi Salvatore Marchiolo zustande. In einem Mail im Dezember 2010 stellte er sie Epstein als «halb Schweizerin, halb Russin» vor, wobei «die russische Seite gewinnt».

Kam es in New York zu einem Treffen?

Weitere E-Mails zeigen, dass Epstein als Mentor auftrat und Tchoumi bei der Formulierung ihrer Nachrichten half. So wies er sie etwa darauf hin, niemanden mit «my dear» anzusprechen. Ob die beiden sich persönlich getroffen haben, bleibt unklar. In einem E-Mail Ende Januar 2011 schrieb Epstein, Tchoumi werde in New York mit seinem Auto abgeholt.

Der Austausch zwischen den beiden endete offenbar im Februar 2011. Auf eine Anfrage von Blick hat Tchoumi bisher nicht reagiert. Die Dossiers geben keinen Hinweis darauf, ob Tchoumi über Epsteins Verbrechen Bescheid wusste.

