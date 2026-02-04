Die neu veröffentlichten Akten rund um Jeffrey Epstein enthüllen Verbindungen zu Schweizer Immobilien. Unter anderem wurde dem Sexualstraftäter die Villa Rose am Vierwaldstättersee angeboten. Dort wohnt nun einer der renommiertesten Kunstsammler der Welt.

Epstein hatte Mega-Villen in Zug und Luzern im Visier

Epstein hatte Mega-Villen in Zug und Luzern im Visier

Darum gehts Jeffrey Epstein interessierte sich 2010 für zwei Schweizer Luxusvillen

Der Basketballfunktionär David Stern bot Epstein die «Villa Rose» an

Das Anwesen in Meggen LU gehörte damals dem Rohstoffhändler Marc Rich Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Eine neue Ladung veröffentlichter Akten zum Fall des US-amerikanischen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (†66) fördert viele bisher unbekannte Details zutage. Dazu gehört auch, dass sich der ehemalige Investmentbanker offenbar für Schweizer Luxusimmobilien interessierte. So tauchen gleich mehrere Innerschweizer Luxus-Villen in den Epstein-Akten auf, wie die «Zuger Zeitung» berichtet.

Demnach holte sich der verurteilte Sexualstraftäter im Jahr 2010 Informationen über das 10'200 Quadratmeter grosse Anwesen Villa Rose in Meggen LU am Vierwaldstättersee ein. Die Villa – inklusive Boots- und Angestelltenhaus, Parkanlage, Seeanstoss, Wellnessanlage, Indoor-Pool und umfassender Überwachungsanlage – gehörte damals dem schillernden US-Rohstoffhändler Marc Rich (†78).

Kauf könne «schnell und ohne Agentur» erfolgen

Laut dem Bericht bot der amerikanische Basketballfunktionär David Stern (†77) Epstein die Villa in einer E-Mail an. Stern schrieb, der Kauf könne «schnell und ohne Agentur» abgewickelt werden, da er Rich persönlich kenne. «Interesse?», fragte er zum Schluss. Das hatte Epstein durchaus. Doch nachdem er sich einige Tage später nach dem Stand der Dinge erkundigte, lässt sich laut der Zeitung keine Rückmeldung von Stern finden. Der Deal kam nie zustande.

Offenbar machte Stern seinen Freund Epstein auch auf eine luxuriöse Liegenschaft im Kanton Zug aufmerksam. Um welche Immobilie es sich handelt, ist nicht bekannt. Auch hier ergab sich nichts Konkretes.

Kanadischer Kunstmäzen kaufte Anwesen in Meggen

Die Villa Rose in Meggen hat seit Jahren einen prominenten Besitzer. 2013 verstarb Rich nach einem Schlaganfall. Im Jahr darauf erwarb der kanadische Kunstsammler Robert Landau (86) zusammen mit seiner Ehefrau Alice das Luzerner Luxusanwesen.

1:04 Besuch bei Robert Landau: Kunsthändler öffnet die Tür zu seiner Villa

Bei einem exklusiven Rundgang zeigte Landau 2023 dem Blick die Villa – und seine wertvolle Kunstsammlung. Die Luxusvilla ist mit vergoldeten Badezimmern und Parkettboden aus dem Schloss Versailles ausgestattet. Einen Grossteil der Ausstattung haben die Landaus unverändert vom umstrittenen Rohstoffhändler Rich übernommen.