Bill Gates spricht über Bekanntschaft mit Jeffrey Epstein
Bill Gates über Epstein
«War dumm von mir, Zeit mit ihm zu verbringen»
Bill Gates war mit Jeffrey Epstein befreundet. Im Video erklärt er, wie diese Freundschaft aussah.
Publiziert: 13:18 Uhr
|
Aktualisiert: 13:29 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Mehr Videos zum Epstein-Fall
0:54
Bill Gates über Epstein
«Ich war bei Abendessen dabei»
1:12
Neue Videos aufgetaucht
Epstein tanzt und verfolgt Frau in der Küche
2:05
Die Akte Jeffrey Epstein
Sex-Insel, Machtmenschen, Suizid
1:16
Auf dessen Privatinsel
Video zeigt das Anwesen von Jeffrey Epstein
1:40
Während Vorlesung in Harvard
Entschuldigung für Freundschaft mit Epstein
1:18
Journalist zur Epstein-Liste
«Viele der Informationen kannten wir bereits»
