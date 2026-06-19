DE
FR
Abonnieren

Verirrung oder Absicht?
Die versteckte Seite des Algorithmus wird zum neuen Trend

Bei einem neuen Trend im Internet versuchen Social-Media-Nutzer bewusst, ihren Algorithmus so zu beeinflussen, dass sie auf den verborgenen Seiten der Apps landen. In den sogenannten Farlands von Tiktok warten skurrile Videos, die der Reihe nach verstörender werden.
Publiziert: 20:58 Uhr
|
Aktualisiert: vor 48 Minuten
Kommentieren
1/4
Die dicke Biene mit der Violine mag nichts Gutes verheissen. Laut der urbanen Legende bewacht sie den Eingang zu den Farlands von Tiktok.
Foto: Screenshot / Tiktok

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Tiktok-Phänomen Farlands zeigt skurrile Videos nach langem Scrollen im Algorithmus
  • Strategien wie Codes in Kommentaren ermöglichen gezielten Zugang zu Weirdcore-Inhalten
  • Phänomen auch auf Instagram sichtbar, Schlagwörter wie «liminalspace» führen dorthin
Wiebke_Köhne_Praktikantin News Desk_Ringier Blick_1.jpg
Wiebke KöhneRedaktorin Newsdesk

Ist dir auf Tiktok schon einmal eine dicke Biene begegnet, die auf einem Schaukelstuhl Violine spielt? Falls ja, hast du danach hoffentlich das Handy weggelegt und bist schlafen gegangen. Denn bei der «Violine Bumblebee» handelt es sich um einen Botschafter des Internets. Laut der urbanen Legende taucht sie auf, wenn die Schwelle zu den Farlands allmählich übertreten wird.

Bei den Farlands handelt es sich nicht um einen bestimmten Account oder Suchbegriff auf Tiktok. Gemeint ist eine merkliche Veränderung im Algorithmus, die man durch stundenlanges Scrollen erreichen soll. Die angezeigten Inhalte werden dabei immer merkwürdiger und zuletzt verstörend. Nutzer, die auf Reddit darüber berichteten, sprechen von einem Eisberg und teilen die bekanntesten Videos in unterschiedliche Levels ein. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Die Kommentare zeigen den Weg

In letzter Zeit wurden die Farlands immer beliebter und User entwickelten Strategien, sich bewusst in den Algorithmus einzuspeisen. Das versuchte auch eine Autorin der BBC. Wie sie herausfand, werden dazu Buchstaben und Zahlencodes in den Kommentaren hinterlassen. Diese kann man dann wiederum in der Suchfunktion eingeben, um tiefer in die Welt einzutauchen. 

Mehr zum Thema Tiktok-Trends
Jetzt flippt das Netz wegen Knöpfen aus
1:02
Statement befeuert Trend
Jetzt flippt das Netz wegen Knöpfen aus
Frauen zählen auf, was andere an ihnen beneiden
Bizarrer Tiktok-Trend
Frauen zählen auf, was andere an ihnen beneiden
«Ich habe keine Lust, es jemand anderem zu erklären»
Mit Video
Tiktok-Trend 365 Buttons
Darum rastet das Internet gerade wegen Knöpfen aus
Nostalgie pur – Tiktok-User feiern 2026 als neues 2016
Mit Video
Nostalgie-Trend
Darum ist 2026 plötzlich das neue 2016

Mittlerweile sind diese jedoch nicht mehr nötig: Weil der sogenannte Weirdcore aktuell massenhaft produziert wird, landet er vermehrt im Mainstream-Feed. Auch ist das Phänomen an sich nicht neu. Die unheimliche Ästhetik war im vergangenen Jahrzehnt bereits auf Youtube und Tumblr extrem beliebt.

Die Farlands sind eine Rebellion gegen die App

Der Reiz an den Farlands hängt laut der US-Professorin Jessica Maddox mit der Funktion von Tiktok zusammen. Gegenüber der BBC erklärt sie, dass die User genug von der Reizüberflutung und den immergleichen Videos haben. «Die Menschen versuchen, die Kontrolle über ihre Feeds und ihre Online-Erlebnisse zurückzugewinnen.» Es geht also darum, den Algorithmus tatsächlich austricksen zu können. 

Auf Instagram ist das Phänomen noch nicht unter einem spezifischen Namen bekannt. Allerdings finden sich auch dort Dutzende skurriler Videos, die einem nicht einfach so angezeigt werden. Wer Schlagwörter wie «liminalspace» oder «dreamcore» in die Suche eingibt, wird schnell fündig. Auch über die verwendete Musik kommt man der verborgenen Internetlandschaft näher – oder kann sie gezielt umgehen.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen