Ein Schweizer Tourist wurde auf Bali zu einem Jahr Haft verurteilt. Luzian Z. hatte am 19. März 2026 den heiligen Feiertag Nyepi verhöhnt und damit Empörung ausgelöst.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizer Luzian Z. in Bali zu einem Jahr Haft verurteilt

Post beleidigte balinesischen Feiertag Nyepi: «Fuck Nyepi and fuck rules»

Urteil am 20. August 2026: 1 Jahr Haft für Regelbruch

Mattia Jutzeler Redaktor News

Jetzt ist es offiziell. Der Schweizer Luzian Z.* muss auf der indonesischen Insel Bali für ein Jahr in den Knast. Ein Gericht hatte ihn am Donnerstag zu einer Haftstrafe verurteilt, weil er einen der heiligsten Feiertage Balis auf den sozialen Medien verhöhnt hatte.

Der Schweizer Tourist muss sein Verhalten vom 19. März 2026 teuer bezahlen. Z. ignorierte am Nyepi-Tag, dem balinesischen «Tag der Stille», nicht nur die strengen Regeln, sondern postete auch noch ein Video, in dem er in die Kamera rief: «Fuck Nyepi and fuck your rules too.» Scheiss auf Nyepi und scheiss auch auf eure Regeln. Der Beitrag sorgte auf der Insel für Empörung.

«Ich entschuldige mich beim balinesischen Volk»

Während seines Prozesses, der im Juni begann, rechtfertigte sich der Schweizer vor Gericht. Er sagte, er habe niemals die Absicht gehabt, den hinduistischen Feiertag oder das balinesische Volk zu beleidigen. Das berichtet unter anderem «Euronews». «Ich bedauere zutiefst, was ich getan habe, und entschuldige mich beim balinesischen Volk», bekundete der Schweizer.

Z. erklärte weiter, er habe die Beiträge verfasst, weil er hungrig und frustriert war, da er während des Feiertags keine Lebensmittel kaufen konnte. Er habe das Ausmass der Einschränkungen nicht vollständig verstanden.

Feiertag für spirituellen Neuanfang

Der zuständige Richter zeigte jedoch kein Verständnis. «Das Verhalten des Angeklagten hat das balinesische Volk beleidigt, seinen Glauben verletzt und öffentliche Empörung hervorgerufen. Der Angeklagte muss für seine Taten zur Rechenschaft gezogen werden», sagte er während der Urteilsverkündung am Donnerstag.

Nyepi ist für die Balinesen weit mehr als ein Feiertag. Das balinesische Neujahr steht für Ruhe, Selbstreflexion und spirituellen Neuanfang. An diesem Tag kommt das öffentliche Leben komplett zum Stillstand – kein Licht, kein Feuer, keine Reisen. Menschen werden dazu angehalten, zu Hause zu bleiben. Der Flughafen und die Seehäfen sind geschlossen. Wer dagegen verstösst, verletzt eine der tiefsten kulturellen Traditionen der Insel.

* Name bekannt