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Riesige Rauchsäule
Mindestens fünf Tote bei Schiffsbrand in Indonesien

Tragödie vor Indonesiens Küste: Die KM Mutiara Sentosa 2 brannte am Sonntag aus. Fünf Menschen starben, 41 werden vermisst. 225 Passagiere konnten gerettet werden.
Publiziert: 13:01 Uhr
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Aktualisiert: vor 45 Minuten
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Katastrophaler Schiffsbrand vor der Küste Indonesiens am Sonntagmorgen.
Foto: AFP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Schiffsbrand vor Indonesien: KM Mutiara Sentosa 2 brennt komplett aus
  • Fünf Tote, 41 Vermisste, 225 Passagiere wurden gerettet
  • 160 Meter langes Passagierschiff, Brandursache weiterhin unbekannt
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Mattia JutzelerRedaktor News

Katastrophaler Schiffsbrand vor der Küste Indonesiens. Die KM Mutiara Sentosa 2 mit insgesamt 271 Passagieren stand am Sonntagmorgen Ortszeit vor der Küste der Insel Madura in Flammen. Die Insel befindet sich im Süden des Landes.

Mindestens fünf Menschen kommen bei dem Brand ums Leben, bestätigen lokale Behörden der indonesischen Zeitung «Sindonews». 225 Passagiere konnten derweil gerettet werden. 41 Personen werden noch vermisst. Die indonesische Küstenwache musste zur Evakuierung mit fünf Schiffen ausrücken.

Passagiere auf Brücke und im Bugbereich

«Das Schiff brannte fast vollständig aus, die Passagiere befanden sich auf der Brücke und im Bugbereich», erklärte der Leiter eines Rettungsteams. Die 160 Meter lange KM Mutiara Sentosa 2 ist ein Passagierschiff und beförderte am Sonntagmorgen wohl hauptsächlich Fahrer und Logistikassistenten der Betreiberfirma des Schiffs. Das berichtet der lokale Fernsehsender Detiknews

Auf Videos in den sozialen Medien ist zu sehen, wie viele Menschen panisch von Bord des Schiffs springen. Die Einsatzkräfte werfen ihnen Rettungsringe zu, bevor sie an Bord der Rettungsschiffe gezogen werden.

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Die Brandursache ist aktuell unbekannt. Auch zur Identität der Verstorbenen wollen die Behörden bisher noch keine Angaben machen.

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