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Centcom veröffentlicht Angriffe auf iranische Öltanker
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Video zeigt:Hier werden iranische Öltanker angegriffen

Vergeltungsschlag für Angriffe auf Marineschiff
US-Militär zerstört fünf iranische Öltanker in der Golfregion

Nach Angriffen der iranischen Revolutionsgarde auf ein US-Kriegsschiff hat das US-Militär am Dienstag fünf iranische Öltanker zerstört. Vier Schiffe brannten im Golf von Oman, eines bei der Insel Charg.
Publiziert: vor 50 Minuten
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Aktualisiert: vor 33 Minuten
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Die Riesco wurde am Dienstag zerstört.
Foto: X @CENTCOM

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • US-Militär zerstört fünf iranische Öltanker nach Angriffen der Revolutionsgarde
  • Angriffe der IRGC zielten zweimal auf US-Kriegsschiff, keine Verletzten gemeldet
  • Vier Tanker im Golf von Oman, einer bei Insel Charg zerstört am Dienstag
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Marian NadlerRedaktor News

Das US-Militär hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass es als Vergeltung für Angriffe der iranischen Revolutionsgarde auf ein Schiff der US-Marine in den vergangenen zwei Tagen fünf Öltanker in der Golfregion zerstört habe.

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Truppen des US-Zentralkommandos Centcom «zerstörten fünf iranische Rohöltransporter am 8. September, nachdem die Islamische Revolutionsgarde (IRGC) in den vergangenen zwei Tagen zweimal ein Kriegsschiff der US-Marine mit ballistischen Raketen ins Visier genommen hatte», hiess es in einem Post auf der Plattform X.

Konnten Besatzungen entkommen?

Das amerikanische Schiff soll die Angriffe demnach «vereitelt» haben. Amerikanische Soldaten wurden nicht verletzt. Das Centcom erklärte ausserdem, es habe den Besatzungen der beschossenen Tanker befohlen, die Schiffe zu verlassen, bevor sie getroffen wurden. 

Vier Schiffe wurden im Golf von Oman zerstört. Ein fünfter Tanker wurde in der Nähe der Insel Charg ausgeschaltet. Vom Zentralkommando veröffentlichte Videos zeigten, wie die Schiffe nach Explosionen in Flammen aufgingen. Bereits in der vergangenen Woche hatten US-Truppen drei iranische Rohöltanker ausser Gefecht gesetzt. 

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