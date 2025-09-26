DE
FR
Abonnieren

Verbindung zu Musk und Bannon
Akten aus Epstein-Nachlass enthüllen neue Details

Neue Dokumente im Fall Jeffrey Epstein enthüllen neue Verbindungen. Unter anderem zu Elon Musk, Steve Bannon und Peter Thiel. Die Demokraten fordern Gerechtigkeit für die Opfer, während die Republikaner die Veröffentlichung kritisieren.
Publiziert: vor 28 Minuten
|
Aktualisiert: vor 26 Minuten
Teilen
Anhören
1/7
Aus den Akten aus dem Nachlass des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein tauchen immer mehr Details auf.
Foto: AP

Darum gehts

  • Neue Epstein-Dokumente enthüllen Verbindungen zu einflussreichen Persönlichkeiten wie Musk und Bannon
  • Musk kritisierte zuvor Trump für Nichtveröffentlichung von Epstein-Akten
  • 8544 Dokumente geben Einblicke in Epsteins Aktivitäten von 1990 bis 2019
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Angela_Rosser_Journalistin NewsDesk_Ringier AG_2-Bearbeitet.jpg
bliki.jpg
Angela Rosser und BliKI

Neue Dokumente im Fall Jeffrey Epstein enthüllen weitere Verbindungen zu einflussreichen Persönlichkeiten. Die Akten aus dem Nachlass Epsteins wurden den Demokraten im Aufsichts- und Regierungsreformausschuss des Repräsentantenhauses übergeben.

Die Dokumente deuten darauf hin, dass der verurteilte Sexualstraftäter Jeffrey Epstein Verbindungen zu Tech-Milliardär Elon Musk (54), dem früheren Berater von US-Präsident Donald Trump (79), Steve Bannon (71), und dem Unternehmer Peter Thiel (57) hatte.

Freundschaft mit den Reichen und Mächtigen

Die Demokraten betonen die Bedeutung dieser Enthüllungen. Eine Sprecherin erklärte: «Jedem Amerikaner sollte klar sein, dass Jeffrey Epstein mit einigen der mächtigsten und reichsten Männer der Welt befreundet war.»

Aufnahmen zeigen letzte Momente von Epstein (†66)
0:19
Von Epsteins Todesnacht:US-Justizministerium veröffentlicht Videoaufnahmen

Die Dokumente umfassen Telefonprotokolle, Flugaufzeichnungen und detaillierte Finanztransaktionen, schreibt «Politico». In einer Kopie von Epsteins Reiseplan stehe zum Beispiel, dass Elon Musk am 6. Dezember 2014 eine Reise zu Epsteins privater Insel geplant hatte. «Findet das immer noch statt?», soll in einer Notiz daneben gestanden haben.

Auch ein Mittagessen mit Peter Thiel im November 2017 und ein Frühstück mit Steve Bannon Februar 2019 waren demnach geplant. In den Dokumenten soll auch eine geplante Frühstücksverabredung zwischen Microsoft-Gründer Bill Gates (69) und Epstein im Jahr 2014 verzeichnet sein, sowie Nachrichten an den britischen Prinzen Andrew (65).

Mehr zu den Epstein-Akten
Einträge veröffentlicht – das verrät Epsteins Geburtstagsbuch
Sex-Witze und Präsidententexte
Das verrät Epsteins Geburtstagsbuch
«Fehlende Minute» auf Knast-Aufnahmen fehlt gar nicht
Mit Video
Rätsel um Epstein-Tod
«Fehlende Minute» auf Knast-Aufnahmen fehlt gar nicht
Demonstranten projizieren Trump mit Epstein auf Schloss Windsor
Mit Video
Vor Staatsbesuch
Trump mit Epstein auf Schloss Windsor projiziert
Warum die Schamhaar-Unterschrift Trump in tiefe Bedrängnis bringt
Analyse
Schlüpfrige Skizze für Epstein
Warum die Schamhaar-Unterschrift Trump in Bedrängnis bringt

Musk kritisierte Zurückhaltung der Akten

Die Republikaner im Aufsichtsgremium kritisieren die selektive Veröffentlichung durch die Demokraten. Sie werfen ihnen vor, Informationen über demokratische Amtsträger zurückzuhalten und die Untersuchung zu politisieren.

Bemerkenswert ist auch Musks frühere Kritik an Donald Trump bezüglich der Nichtveröffentlichung von Epstein-Akten. Musk hatte auf der Plattform X gefragt: «Wie können die Leute Vertrauen in Trump haben, wenn er die Epstein-Akten nicht veröffentlicht?»

Die neuen Enthüllungen werfen Fragen zur Reichweite von Epsteins Netzwerk auf. Insgesamt wurden dem Aufsichtsgremium 8544 Dokumente übergeben, die Einblicke in Epsteins Aktivitäten von 1990 bis 2019 geben.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen