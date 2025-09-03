In den USA wurden mehr als 33'000 Seiten zu Jeffrey Epstein veröffentlicht. Darunter sind Flugprotokolle und Opferberichte. Sensible Daten sind geschwärzt. Weitere Dokumente sollen folgen.

1/5 Der Sexualstraftäter Jeffrey Epstein sorgt noch sechs Jahre nach seinem Tod für Aufsehen und Kontroversen. Foto: AFP

Darum gehts US-Repräsentantenhaus veröffentlicht umfangreiche Sammlung von Dokumenten zum Fall Jeffrey Epstein

Veröffentlichung erfolgt vor dem Hintergrund von Forderungen nach mehr Transparenz

Über 33'000 Seiten mit Unterlagen wurden freigegeben, 97 Prozent davon offenbar bereits bekannt

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Ein Ausschuss des US-Repräsentantenhauses hat eine umfangreiche Sammlung von fast 34'000 Seiten mit Unterlagen zum Fall des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (†66) veröffentlicht. Personenbezogene Daten von Opfern und sensible Informationen wurden geschwärzt, um deren Schutz zu gewährleisten.

Die neu veröffentlichten Zehntausenden von Seiten zu Epstein bestehen überwiegend aus bereits öffentlich zugänglichen Informationen. Nach Angaben von Demokraten im House Oversight Committee sind etwa 97 Prozent der Unterlagen bereits bekannt, und nur ein kleiner Teil enthält neues Material.

Zu den veröffentlichten Dateien gehören unter anderem Protokolle von Flugbewegungen des Epstein-Flugzeugs sowie Interviews mit Opfern, darunter Videos aus den Jahren 2005 und 2006, in denen Betroffene über ihre Erfahrungen berichten.

Weitere Dokumente sollen folgen

Als wollten die Behörden die Sichtung des Materials noch erschweren, wurde jedes einzelne Dokument als einzelne Datei hochgeladen. Trotz der Veröffentlichung mehrerer Tausend Seiten wird jedoch befürchtet, dass die Akten kaum neue Erkenntnisse liefern, die bisher verdeckt waren.

Die Veröffentlichung erfolgt vor dem Hintergrund grösserer Forderungen nach Transparenz, insbesondere aus Reihen von Trump-Anhängern und einigen Abgeordneten, die weitere Offenlegungen einfordern.

Das House Oversight Committee plant, die Untersuchungen auszuweiten, und hat zahlreiche Subpoenas erlassen, um weitere Dokumente einzufordern. Doch es ist fraglich, ob die volle Wahrheit um Epstein je ans Licht kommen wird.

Spekulationen über Epsteins Tod

Epstein soll über Jahre hinweg systematisch Minderjährige sexuell missbraucht und ein grosses Netzwerk von Missbrauchsopfern um sich gehabt haben. Er wurde im Jahr 2019 festgenommen und angeklagt.

Laut offiziellen Angaben beging der damals 66-Jährige noch im selben Jahr in seiner Gefängniszelle Suizid. Sein Tod löste in Teilen der US-Gesellschaft zahlreiche Spekulationen aus, da Epstein enge Verbindungen zur amerikanischen High Society pflegte.

Zahlreiche Prominente und Milliardäre verkehrten bei ihm, darunter auch US-Präsident Donald Trump (79), wie durch mehrere Party-Videos belegt ist.