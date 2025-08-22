Das US-Justizministerium hat das Transkript einer Befragung mit Ghislaine Maxwell veröffentlicht. Der stellvertretende Generalstaatsanwalt Todd Blanche betonte die Transparenz. Zudem wurden Epstein-Akten an den Kongress übermittelt.

Foto: AFP

Das US-Justizministerium hat eine Abschrift der Befragung veröffentlicht, das der stellvertretende Generalstaatsanwalt Todd Blanche mit Epstein-Komplizin Ghislaine Maxwell geführt hat.

«Im Interesse der Transparenz veröffentlicht das Justizdepartement das Transkript der Befragung mit Frau Maxwell», schrieb Blanche auf X.

«Er hat sich nie unangemessen verhalten»

Maxwell, die eine 20-jährige Haftstrafe verbüsst, nachdem sie im Dezember 2021 wegen Sexhandels und Verschwörung verurteilt worden war, nahm letzten Monat im US-Bundesstaat Florida an einem zweitätigen Verhören teil, das von Todd geleitet wurde. Dort sagte sie dem Justizdepartement: «Trump hat sich nie unangemessenen gegenüber jemandem verhalten», zitiert die «New York Post» aus dem Transkript.

Die Gespräche zwischen Blanche und Maxwell fanden am 24. und 25. Juli 2025 in Anwesenheit ihrer Rechtsvertreter statt.

Weiter gibt das Justiz-Departement an, die Epstein-Akten an den Kongress übermittelt zu haben. Anfang Woche erklärte der Vorsitzende des betroffenen Ausschusses, der republikanische Abgeordnete James Comer, sein Ziel sei es, die Akten zu veröffentlichen – unter Wahrung des Personenschutzes der Opfer.

+++Update folgt+++