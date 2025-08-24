Ghislaine Maxwell deutet ein mögliches Treffen zwischen Jeffrey Epstein und Prinzessin Diana an. In Gesprächen mit US-Behörde berichtet sie von einem Flug Epsteins nach England zu einem «grossen Event» – möglicherweise mit Diana.

1/5 Ghislaine Maxwell verbüsst gerade ihre 20-jährige Haftstrafe. Foto: Federal bureau of prisons

Darum gehts Ghislaine Maxwell macht brisante Andeutungen über Verbindungen zum britischen Königshaus

Maxwell erwähnt mögliches Treffen zwischen Jeffrey Epstein und Prinzessin Diana

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Die Vertraute des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (1953–2019), Ghislaine Maxwell (63), hat in Gesprächen mit dem US-Justizministerium brisante Andeutungen über mögliche Verbindungen zum britischen Königshaus gemacht. Die Aufzeichnungen dieser Unterhaltungen wurden kürzlich vom Ministerium veröffentlicht.

In den Aussagen erwähnte Maxwell einen Flug Epsteins nach England, bei dem es möglicherweise zu einem Treffen mit der verstorbenen Prinzessin Diana (1961–1997) gekommen sein könnte. Auf die Frage nach einer möglichen Beziehung zwischen Epstein und Diana antwortete Maxwell: «Ich weiss nicht, ob er mit Diana zusammensass oder ob er sich mit Diana traf und er sie schon kannte. Ich weiss es nicht, aber ich glaube, dass dies von [einem von Dianas engsten Vertrauten] organisiert wurde.»

«Ich will nicht schlecht über Diana reden, aber ...»

Maxwell fügte hinzu: «Ich weiss nicht, ob sie als Date für ihn arrangiert wurde, vielleicht weil sie ... Ich will nicht schlecht über Diana reden, aber ... Das werde ich nicht tun.» Sie erwähnte auch, dass Epstein in den 1980er Jahren eine Zeit lang in London gelebt und sich mit Personen aus der High Society umgeben habe.

Die Aussagen Maxwells müssen jedoch kritisch betrachtet werden. Sie gab an, dass das angebliche Treffen möglicherweise in der ersten Hälfte des Jahres 2000 stattgefunden habe. Dies ist faktisch unmöglich, da Prinzessin Diana bereits 1997 bei einem Verkehrsunfall in Paris ums Leben kam.

Ghislaine Maxwell verbüsst derzeit eine 20-jährige Haftstrafe in einem Gefängnis in Texas. Ihre Aussagen gegenüber den US-Beamten erfolgten in der Hoffnung auf eine mögliche Begnadigung oder Reduzierung ihrer Strafe.