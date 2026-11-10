In den USA befürworten laut Gallup nur noch 49 Prozent der Erwachsenen die Todesstrafe für Mordverurteilte. Die Zustimmung fällt damit auf den tiefsten Stand seit 55 Jahren, nach mehreren umstrittenen Hinrichtungen.

Darum gehts Nur 49 Prozent der US-Erwachsenen befürworten die Todesstrafe, ein Tiefstwert seit 55 Jahren

Nach zwei gescheiterten Exekutionsversuchen musste Christa Pike medizinisch behandelt werden

Kalifornien wandelte 548 Todesurteile um, Trump stoppte öffentliche Livebilder von Hasans Exekution

Daniel Macher Redaktor News

Die Todesstrafe verliert in den USA zunehmend an Rückhalt. Nur noch 49 Prozent der erwachsenen Bevölkerung befürworten die Hinrichtung von Menschen, die wegen Mordes verurteilt wurden. 45 Prozent sprechen sich dagegen aus. Das geht aus einer aktuellen Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Gallup hervor. Damit erreicht die Zustimmung einen historischen Tiefstand: Seit 55 Jahren war sie nicht mehr so gering.

Die Umfrage startete kurz nachdem die Hinrichtung der zum Tode verurteilten Christa Pike (50) Ende September gleich zweimal scheiterte. Nach dem gescheiterten Exekutionsversuch musste Pike medizinisch behandelt werden. Mittlerweile befindet sie sich wieder im Gefängnis. Nach eigenen Angaben leidet sie seither unter anhaltenden Schmerzen.

Kritik an Hinrichtungen wächst

Für Laura Porter von der Organisation US Campaign to End the Death Penalty ist das Ergebnis der Gallup-Umfrage ein Zeichen für einen grundlegenden Wandel. Die Bevölkerung hinterfrage die Todesstrafe zunehmend – auch wegen der jüngsten Pannen bei Hinrichtungen und politischen Vorstössen, Exekutionen öffentlich zu übertragen.

Zudem gebe es über die Parteigrenzen hinweg Bewegung: Gouverneure aus dem republikanischen wie auch aus dem demokratischen Lager hätten zuletzt vermehrt Gnadengesuche bewilligt. Auch in Kalifornien zeigt sich eine Entwicklung weg von der Todesstrafe. Gouverneur Gavin Newsom (59) hatte dort 548 Todesurteile in lebenslange Freiheitsstrafen umgewandelt.

Auch US-Präsident Donald Trump (80) hatte kürzlich nach massiver Kritik die umstrittene Liveübertragung der Exekution des Attentäters Nidal Hasan (56) durch ein Erschiessungskommando abgesagt.