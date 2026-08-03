Fünf Monate nach Kriegsbeginn sieht US-Präsident Donald Trump den Iran verhandlungsbereit, ein Deal sei in Griffnähe. Doch plötzlich geht es nicht mehr primär um Irans Atomprogramm. Sondern um die Strasse von Hormus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Trump stoppt Angriff auf Iran, neue Verhandlungen sollen heute starten

Strasse von Hormus und spätere Denuklearisierung Irans im Fokus der Verhandlungen

Ölpreis fällt um 6 Prozent, Rohöl verliert über 5 Dollar pro Barrel

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

In der Nacht auf Sonntag stoppte Donald Trump (80) einen geplanten massiven Angriff auf den Iran. Jetzt erklärte der US-Präsident die Kehrtwende: Die Iraner hätten den «grössten Angriff seit dem Zweiten Weltkrieg» verhindert, sagte Trump am Sonntag. Schon heute Montag sollen neue Verhandlungen mit Teheran beginnen. Im Zentrum steht die Öffnung der Strasse von Hormus. Das Atomproblem will er offenbar danach lösen.

Zum Verhandlungsort und den Teilnehmenden gibt es keine Details. Auch hat Teheran eine neue angebliche Gesprächsbereitschaft noch nicht bestätigt. Zunächst schwiegen immerhin die Waffen der iranischen Revolutionsgarden, die Verhandlungen mit den USA bislang mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Schiffe und Golfstaaten sabotierten.

«Wir waren alle bereit», sagte Trump am Sonntag an Bord der Air Force One zu Journalisten. Dann hätten ihn Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und Iran aufgefordert, der Diplomatie noch eine Chance zu geben. «Sie baten darum, weil sie glauben, dass es jetzt einen Deal gibt.»

Fokus Hormus

«Offensichtlich wollen sie nicht angegriffen werden», sagte Trump über die Iraner. Sie hätten gesehen, was sich um sie herum formierte. «Es wäre der grösste Angriff seit dem Zweiten Weltkrieg. Es wäre katastrophal für sie gewesen.»

Gleichzeitig äusserte sich Trump über die gespaltene iranische Führung: Eine Gruppe, sagte er, möchte den Deal, eine andere nicht. Doch nach den wochenlangen Bombardierungen Irans gibt er sich nun optimistisch: «Der Deal steht unmittelbar bevor und betrifft die Strasse von Hormus sowie letztendlich auch die Denuklearisierung Irans.»

Arabischen und israelischen Medienberichten zufolge sollen die Verhandlungen sicherstellen, dass die Strasse von Hormus zunächst 60 Tage lang gebührenfrei geöffnet wird und ein Waffenstillstand zwischen den USA und Iran erneuert wird.

Ölpreis bricht ein

Die Aussicht auf Diplomatie statt Bomben liess auch den Ölmarkt aufatmen. Der Ölpreis stürzte am Montagmorgen um rund sechs Prozent ab. Rohöl verlor zeitweise mehr als fünf Dollar pro Barrel.