Trump erwägt offenbar Militärschläge gegen Irans Ölindustrie. Gleichzeitig zollt er dem Regime überraschend Respekt. Die Iraner seien «zäh.» Wenn die USA nur hart genug zuschlagen, ist Trump überzeugt, werde das Regime «aufgeben».

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Donald Trump droht Iran mit Militärschlägen, lobt aber dessen Widerstandsfähigkeit

Weisses Haus plant Angriffe auf Irans Energieinfrastruktur, Entscheidung noch offen

Iran bleibt wichtiger Energieproduzent im Nahen Osten trotz jahrelanger Sanktionen

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Donald Trump (80) verschärft im Konflikt mit dem Iran den Ton – und zollt seinem Gegner gleichzeitig überraschenden Respekt.

Während der US-Präsident Teheran als «unehrenhaft» und «unehrlich» bezeichnet, lobt er das Regime anerkennend als «zäh».

Gleichzeitig verlautet aus US-Regierungskreisen, dass das Weisse Haus eine neue Welle von Militärschlägen prüft – möglicherweise gegen Irans Energieinfrastruktur.

«Sie sind zäh»

Bei einer Pressekonferenz am Freitag machte Trump deutlich, dass ihm der letzte Geduldsfaden mit Teheran bald reisst. Iran habe sich in den Gesprächen als «unehrenhaft» und «unehrlich» erwiesen.

Dennoch überraschte der Präsident mit einer ungewöhnlichen Anerkennung für seinen Erzfeind. Trump gab zu, dass der Gegner weit widerstandsfähiger ist, als viele erwartet hatten. «Die meisten hätten längst aufgegeben», so Trump. Die Iraner «aber nicht, und das rechne ich ihnen hoch an. Sie sind zäh.»

Gleichzeitig betonte Trump, er plane, die schweren Militärschläge wieder aufzunehmen, um das Regime an den Verhandlungstisch zu zwingen. Das Hardliner-Regime werde letztendlich «aufgeben», wenn die USA hart genug zuschlagen.

Schlag gegen Irans Ölindustrie?

Nach Informationen des «Wall Street Journal» bereitet das Weisse Haus derzeit eine neue Angriffswelle gegen den Iran vor. Diskutiert werden offenbar mehrere Optionen – darunter auch Angriffe auf wirtschaftlich bedeutende Energieinfrastruktur. Die Angriffswelle könne noch am Wochenende starten. Eine endgültige Entscheidung sei noch nicht gefallen.

Ein Angriff auf Öl- oder Gasanlagen wäre eine neue Eskalationsstufe. Der Iran gehört trotz jahrelanger Sanktionen zu den wichtigsten Energieproduzenten im Nahen Osten. Öl und Gas sind die Lebensader des Regimes. Trump wies dabei Berichte zurück, wonach das Regime sich noch im Griff habe. «Dem Iran geht es sehr schlecht», so Trump. «Sie haben es schwer. Sie waren sehr unehrlich und unehrenhaft, aber das spielt keine Rolle. Es geht ihnen sehr, sehr schlecht.»