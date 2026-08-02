Trump setzt Angriffe auf den Iran vorerst aus

US-Präsident Donald Trump hat überraschend angekündigt, auf Militärangriffe gegen den Iran zu verzichten. Stattdessen könnten Verhandlungen zu einem neuen Abkommen bevorstehen, das die Strasse von Hormus und die Atomfrage betrifft.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Trump stoppt geplanten Angriff auf Iran nach Bitte aus Nahost

Neues Abkommen soll Strasse von Hormus öffnen und Atomgefahr beenden

Erstes Abkommen im Juni hielt nur einen Monat

Mattia Jutzeler Redaktor News

Erst am Freitag hatte US-Präsident Donald Trump (80) noch mit massiven Angriffen auf den Iran gedroht. Besonders die Ölindustrie der Islamischen Republik sollte ins Visier genommen werden.

Zu diesen Attacken wird es jetzt aber voraussichtlich nicht kommen. Auf seiner Plattform Truth Social kündigte der US-Präsident in der Nacht auf Sonntag an, «von einem Angriff abzusehen». Der Iran sowie weitere Länder des Nahen Ostens hätten ihn darum gebeten.

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Neues Abkommen soll geplant sein

Trump lässt in seinem Post ebenfalls durchblicken, dass wohl ein weiteres Abkommen mit der Islamischen Republik geplant sein könnte. Er habe die geplanten Angriffe auch deshalb abgeblasen, «da die Eckpunkte eines Abkommens vereinbart wurden».

Wie genau dieses neue Abkommen aussehen könnte, verrät Trump nicht. Er lässt lediglich durchblicken, dass «dieses Abkommen die sofortige, vollständige und uneingeschränkte Öffnung der Strasse von Hormus sowie die Beendigung der iranischen Atombedrohung umfassen würde».

Es wäre das zweite Abkommen zwischen den beiden Kriegsparteien seit Beginn des Konflikts im Iran Ende Februar. Bereits Mitte Juni wurde ein Friedensdeal unterzeichnet, der jedoch nur rund einen Monat lang anhielt. Aus Teheran gibt es jedoch bisher noch keine Bestätigung, dass tatsächlich ein neues Abkommen in Planung ist.