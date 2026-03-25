Der 15-Punkte-Plan wird konkreter

Von Laszlo Schneider, Nachtdienst und Angela Rosser, Redaktorin am Newsdesk

Die USA haben dem Iran laut der «New York Times» mittlerweile einen konkreten Plan vorgelegt, der festlegt, unter welchen Bedingungen der Krieg beendet werden kann. Die US-Zeitung beruft sich auf zwei Beamte.



Die zentralen US-Foderungen lauten wie folgt:

Abbau der bereits aufgebauten nuklearen Kapazitäten

Verpflichtung, dass der Iran niemals nach Atomwaffen streben wird

Kein Anreichern von Material auf iranischem Boden

Das gesamte angereicherte Material wird der IAEO innerhalb eines zeitnahen Zeitplans übergeben, der zwischen den Parteien festgelegt wird

Die Atomanlagen Natanz, Isfahan und Fordo werden stillgelegt – und zerstört

Die Atomenergiebehörde erhält uneingeschränkten Zugang zu allen Informationen innerhalb des iranischen Hoheitsgebiets

Der Iran wird das Paradigma der Stellvertreterkriege aufgeben

Der Iran wird die Finanzierung und Bewaffnung seiner Stellvertreter in der Region faktisch einstellen

Die Strasse von Hormus bleibt offen, wird eine freie Seezone sein – und niemand wird sie blockieren

Raketenprogramm: Eine Entscheidung wird später getroffen, aber Anzahl und Reichweite müssen begrenzt werden. Künftige Nutzung: nur zu Zwecken der Selbstverteidigung



Im Gegenzug erhält der Iran:

Aufhebung aller Sanktionen

Unterstützung bei der Förderung und Entwicklung des zivilen Atomprojekts in Bushehr (Stromerzeugung)

Die Gefahr eines «Snapback» wird beseitigt

Wie das «Wall Street Journal» berichtet, haben die iranischen Revolutionsgarden ihrerseits ganz eigene Forderungen. So sollen zum Beispiel alle US-Militärstützpunkte rund um den Persischen Golf geräumt werden. Weiter fordern sie ein neues System, das dem Iran erlauben würde, von den Schiffen für die Fahrt durch die Strasse von Hormus eine Gebühr zu kassieren.

Darüber, ob es bereits konkrete Verhandlungen gegeben habe, wird widersprüchlich berichtet. So schreibt «Axios», in Berufung auf Aussagen von Donald Trump, dass dessen US-Sondergesandter Steve Witkoff gesagt habe, die Iraner hätten mehreren Punkten bereits zugestimmt.

Aus Teheran heisst es hingegen, dass von Verhandlungen mit den USA keine Rede sein könne.

Auf ein baldiges Treffen drängen auch Vertreter aus der Türkei, Ägypten und Pakistan. Diese peilen ein offizielles Treffen für Donnerstag an und Pakistan bot an, Friedensgespräche zu vermitteln, um den Krieg zu beenden. Wie es um die Bereitschaft des Iran und den USA dazu steht, ist ungewiss. Die Forderungen und Vorstellung beider Länder gehen auf jeden Fall noch stark auseinander.